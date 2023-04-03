Подорожание ипотеки и продажа авто через Госуслуги : что изменится в Самарской области с 1 мая 2023 года

С 1 мая жителей региона ждет сразу несколько нововведений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнем весеннем месяце в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся разных сфер жизни. Рассказываем, что изменится для жителей Самарской области с 1 мая 2023 года.

Продажа автомобилей через Госуслуги

С 1 мая 2023 года на портале Госуслуги автовладельцы смогут заключать онлайн-сделки купли-продажи машин. Новая услуга будет доступна только физлицам с автомобилями с пробегом. Для заключения сделки необходимо подать заявление и добавить на портал документацию на транспорт. Все имеющиеся штрафы за нарушение ПДД останутся за бывшим владельцем. Все последующие штрафы поступят новому хозяину авто после завершения сделки, даже если он еще не успел зарегистрировать машину на себя.

Подорожание ипотеки

Центробанк России с 1 мая 2023 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Эксперты считают, что банкам будет невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками, которым, вероятно, после введения этой меры ипотеку не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.

Доставка пенсии наличными только «Почтой России»

С 1 мая 2023 года пенсию наличными деньгами имеет право доставлять до получателя только «Почта России». Сегодня в стране более 10 млн человек получают пенсию по почте. Альтернативные доставщики работают в 19-ти регионах России.

Изменения реквизитов платежек для налоговой

Налоговики с 1 мая 2023 года не будут принимать от индивидуальных предпринимателей и организаций платежные документы по налогам и сборам со старыми реквизитами. Необходимо заранее узнать обновленные реквизиты и заполнять документы по новым правилам.

Новый механизм сдерживания роста цен на бензин

С 1 мая 2023 года правительство России начнет компенсировать убытки нефтяников при помощи ввода дополнительных средств из федерального бюджета. Компенсаций должно хватить на то, чтобы стоимость бензина не превышала инфляцию.