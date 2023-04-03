«Без инвалидности не будет пособий»: мать малыша с «волчьей пастью» целый год не может сделать сыну операцию

В начале марта мальчику исполнился годик Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вот уже целый год маленький мальчик из многодетной семьи не может есть нормально. Ванечка (имя ребенка изменено - Прим.Ред.) родился в тольяттинском роддоме. У 25-летней мамы Анастасии он стал уже третьим ребенком. Едва взглянув на малыша, врачи ахнули: у него была расщеплена верхняя губа, в народе такую особенность называют «волчьей пастью». Семья находится в трудной жизненной ситуации, поэтому молодую мамочку сразу взяли под свое крыло волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье». Активисты решили помочь Анастасии и ее детям. Однако по мере того, как шло время, у них стало возникать все больше вопросов. Журналист "КП-Самара" выяснила подробности истории.

«За инвалидность платят пособия»

Сначала все шло хорошо: многодетная мама принимала помощь, готовилась к операции для мальчика с патологией. Однако постепенно по неизвестным причинам перестала торопиться в больницу. Вот уже год малыш не может есть твердую пищу, а педиатр во время каждого визита просит Анастасию сделать ребенку операцию как можно быстрее. Однако этого до сих пор не произошло. Соседи многодетной семьи судачат: дескать, Настя получает за инвалидность сына получает неплохой доход, вот и не торопится исправлять ситуацию.

- Вместе с Анастасией и ее детьми в квартире живет бабушка. Мы не исключаем, что именно она сбивает с толку мать. Например, как-то раз пенсионерка на полном серьезе сказала нам, что операцию мальчику делать не нужно, ведь после этого инвалидность снимут, а пособия выплачивать перестанут, - рассказывают активисты из «Право на счастье».

Угрожала прокуратурой

Сама молодая мать называет совсем другие причины того, что Ванечку до сих пор не проопераровали. То болеют старшие девочки, то у младшего плохие показатели по анализам, то старшие вновь заболевают. Волонтерам, которые тревожатся за судьбу мальчишки, она уже не слишком доверяет. Более того, как ранее писала «КП-Самара», Настя даже хотела написать на активистов жалобу в прокуратуру из-за вмешательства в ее частную жизнь. Правда, тогда все ограничилось лишь угрозами.

- В дела семьи посторонние люди влезть не могут, так как отношения между супругами или матери и детей – это сугубо личное дело каждого. Никто не может учить других людей, как воспитывать детей, однако и в семейных отношениях есть границы, которые определяются рамками закона. Действия волонтерской организации в данном случае не являются вмешательством в частную жизнь, а, наоборот, их направлены на защиту законных прав и интересов малолетнего ребенка, - прокомментировал тогда скандал адвокат Александр Лукинов.

«Все в курсе, но ничего сделать не могут»

Общение между волонтерами и многодетной мамой происходит исключительно в мессенджерах. Своих страниц в социальных сетях Настя не называет, детей не показывает. Департамент опеки и попечительства продолжает содержать семью на контроле, периодически приходят с проверками, но ситуация не меняется. Врач-педиатр обеспокоен судьбой ребенка, однако поторопить мать с операцией у него не получается.

- Педиатр неравнодушен к судьбе ребенка, каждый раз врач говорит матери о том, что нужно сделать операцию и как можно быстрее. Более того педиатр неоднократно отправлял обращение выше с просьбой взять семью на контроль. Старший врач отправляет сведения в центр "Семья". Все в курсе ситуации, но повлиять никак не могут, ведь доказать, что мать намеренно не лечит мальчика – невозможно, - сетуют волонтеры.- Но мы не оставим семью в покое, пока мать не сделает выбор в пользу здоровья ребенка.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Лукинов, адвокат

- Если ситуация в семье находится на грани нарушения прав человека, то по закону общественники имеют право писать обращения в компетентные органы. В данном случае, действия многодетной матери, которая не торопится делать сыну операцию, можно расценивать как жесткое обращение с ребенком. Однако привлечь родителя к ответственности могут лишь органы дознания после проведения проверки.

КОНКРЕТНО

Согласно статье 5.35 КоАП РФ, родитель несет ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав детей. Семейный кодекс РФ налагает на родителей обязанности по воспитанию и образованию детей. Это значит, что мать и отец должны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном, нравственном развитии своих детей и обеспечить получение ими общего образования (ст. 63 СК РФ). Также родители обязаны защищать права и интересы детей (ст. 64 СК РФ).

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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