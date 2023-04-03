«Много раз предавали, били и бросали»: в Самарской области спасли породистого пса

В Самарской области пса по имени Чиф бросил на произвол судьбы горе-хозяин. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В Самарской области пес по кличке Чиф кочевал от семьи к семье несколько раз. Добрейшему малышу дважды разбивали сердце. Собачья душа надеялась, что скоро за ним придет заботливый и любящий хозяин. К счастью, так и получилось. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности этой истории.

Чиф стал обузой

Эта история случилась в Тольятти. Местные жители обнаружили породистого пса на улице совершенно одного. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях. Помощи долго ждать не пришлось, волонтеры почти сразу забили тревогу.

- Я сразу написала пост про найденыша на своей странице и отправила его в разные группы. Конечно, надеялась, что найдется хозяин, - поделилась с журналистами «КП-Самара» волонтер Ольга.

Животное оказалось на улице без надзора. Фото: предоставлено «КП-Самара»

На запрос зоозащитницы откликнулась первая семья Чифа. Пес прожил с первыми хозяевами не очень долго. Два года назад от шарпея отказались.

- Собаку молодому парню подарили на день рождения друзья. Тогда он еще был студентом и проблем по уходу не возникало, но потом переезд, работа и командировки, - рассказывает Ольга. - Времени на пса не хватало. С ним гуляли и мама парня, и друзья, и знакомые. Все уже понимали, что так продолжаться не может, поэтому Чифа решили пристроить в добрые руки.

Собака оказалась ненужной после развода

По словам матери бывшего хозяина, Чиф уехал к семье с двумя детьми и собакой. После этого никаких жалоб и сообщений от этих людей не поступало. Женщина поделилась с Ольгой номером телефона мужчины, который два года назад забрал у них собаку, но оказалось — абонент недоступен.

- Пока мы распространяли информации в социальных сетях, мне написала девушка. Она представляться на стала, но прислала новый номер телефона хозяина собаки. И сразу уточнила, что сейчас мужчина в командировке, а пса на это время он отдал на передержку.

После этого сообщения Ольга поступило новое. Уже от сестры незнакомки. По ее словам, семья, в которой жил пес, распалась, год назад супруги развелись, а шарпей достался мужчине.

- Мужчина не выходил на связь. Мы звонили, писали. Его бывшая жена обещала передать информацию о собаке, но нам так никто и не перезвонил.

Тогда Ольга обозначила бывшей жене, что собаке будут искать новую семью. Наталья, у которой Чиф все это время находился на передержке, уже не справлялась. И после этого наконец позвонил горе-хозяин.

«Пинали и бросались камням»

- Он объяснил, что у него частые командировки, поэтому ему пришлось отдать Чифа в другую семью. По его словам, собака попала в хорошие руки.

Но жители многоквартирного дома, где содержался пес, так не считают. Они связались с волномерам и рассказали, что шарпей жил (правильнее сказать выживал) в жутких условиях.

- Тольяттинцы не раз замечали, как ребенок этого семейства вместе с подружками издевался над собакой. Дети пинали Чифа, бросали в него камни. А вместо поводка пса выгуливали на веревке. Пес часто гулял на улице без присмотра.

Семья из Жигулевска забрала Чифа к себе. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Неравнодушные люди даже приходили к хозяевам в квартиру и пытались выяснить, почему пес гуляет без надзора, но в ответ получали лишь оскорбления.

- Они вели себя неадекватно. Говорили, что собака им не нужна.

Бросили все дела и примчались за собакой

Через несколько дней пес оказался в другом дворе, где его и нашли пользователи социальных сетей. В итоге горе-хозяин дал добро на то, чтобы животному нашли новых хозяев. Мужчина повесил всю ответственность за свою собаку на волонтеров. Но к счастью, по словам Ольги, желающих забрать Чифа было много.

- Сначала его захотела приютить женщина с двумя собаками. Она не знала, как отреагируют ее животные, поэтому забрала Чифа на одну ночь, попробовать, но на следующий день пса вернула.

Чифа уже собирались везти в Самару к другим людям, но тут же откликнулась многодетная семья из Жигулевска.

- Они знали всю историю Чифа и уговаривали отдать собаку им. Конечно, отказаться не смогли. У меня что-то щелкнуло внутри, - вспоминает Ольга.

Хвостик привык к новым хозяевам и наслаждается новой жизнью. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Новоиспеченные хозяева бросили все свои дела и примчались из Жигулевска в Тольятти. Ольга сразу подметила — люди надежные.

- Они сразу отвезли песика в ветеринарную клинику. Ветврач сразу обозначил — собаку били (срослось ребро), а еще Чиф страдает от аллергии. Но семья трудностей не испугалась.

- Все это поправимо. Здесь главное правильный уход и питание, - говорит Ольга. - Пес золотой! Он спокойный, добрый и ласковый.

Новые хозяева с удовольствием делятся фотографиями с волонтером Ольгой и рассказывают о новых достижениях песика.

- Конечно, у него первое время был стресс. Зато сейчас он чувствует себя свободнее. Бывший хозяин обещал отдать паспорт и документы, чтобы Чифу сделали все необходимые прививки.