Самолет благополучно приземлился в Курумоче / Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Вечером в понедельник, 3 апреля 2023 года, в небе над Самарской областью произошло ЧП. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга, столкнулся с птицами. Все случилось, когда борт заходил на посадку в Самаре.

— По предварительным данным, с птицей столкнулся Boеing-738 авиакомпании «Победа», который выполнял рейс № 571 сообщением Санкт-Петербург — Самара. Это произошло на высоте 1500 метров при заходе на посадку, — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту самолета находились 190 пассажиров, никто из них не пострадал / Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Несмотря на столкновение с пернатыми, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч в 21:30. На борту находились 190 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сейчас самолет осматривают специалисты. Они выясняют, какой урон нанесли ему птицы, и оценивают техническое состояние.

Транспортная прокуратура начала по факту случившегося проверку. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства происшествия и при наличии оснований примут необходимые меры реагирования.

В причинах и деталях воздушного ЧП в настоящее время разбираются и сотрудники Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

Проверку по факту ЧП организовали следователи и прокуроры / Фото: ЦМСУ на транспорте СК России

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