Пассажир на ходу выпрыгнул из машины: двух иностранцев с 6 кг наркотика задержали после погони со стрельбой под Тольятти

Задержание водителя иномарки и его пассажира прошло в стиле остросюжетного боевика Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области попало на видео задержание двух иностранцев-наркодилеров. Кадры больше похожи на остросюжетный боевик — погоня, стрельба и опасные кульбиты, которые лучше никому не повторять, даже профессионалам.

Сдали нервы

Это был обычный вечер. Сотрудники ДПС несли службу на стационарном посту в районе села Зеленовка Ставропольского района. В какой-то момент они остановили иномарку. Было заметно, что водитель и пассажир не рады такому вниманию. Мужчины явно нервничали. А уж когда полицейские задумали досмотреть авто и потребовали покинуть салон, они резко решили покинуть их общество.

Водитель дал по газам и рванул в сторону Самары. Правоохранителям не оставались ничего больше, как броситься в погоню. В пути автомобилист активно лихачил, пытаясь «сбросить хвост». Полицейские просили остановиться, но тот игнорировал их. В итоге им пришлось применить огнестрельное оружие.

Опасный прыжок на полном ходу

Пассажир, услышав выстрелы, открыл дверь и на ходу выпрыгнул из иномарки. Водитель, не сбавляя скорость, продолжил нестись вдаль. Однако вскоре мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Он выскочил из авто и побежал в лес. Через некоторое время оба нарушителя были задержаны. Что касается машины, то она погоню не пережила — получила серьезные повреждения и загорелась.

Наркотики под запасным колесом

На место выезжала следственно-оперативная группа, которая нашла причину странному поведению задержанных. Кинолог при помощи собаки обнаружил на дороге и обочине пять пакетов с белым веществом. Еще один оказался спрятан под запасным колесом авто. Экспертиза показала, что находки — это наркотик массой более 6 кг.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанные — граждане одной из стран ближнего зарубежья. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Водителю грозит также административная ответственность — за неостановку авто по требованию полицейского и за отказ от прохождения медосвидетельствования. Составлены соответствующие протоколы.

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