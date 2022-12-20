Во время первой операции детские нейрохирурги извлекли осколки.

Несколько сложных операций провели 13-летней девочке врачи в Тольяттинской городской детской клинической больнице. Девочка упала с высоты и получила серьезную травму, однако благодаря своевременной медицинской помощи осталась в живых и получила шанс снова научиться ходить. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Осколки могли повредить спинной мозг

Громкое ЧП потрясло Тольятти. В результате падения у девочки-подростка были сильно повреждены позвоночник и ноги. Врачи диагностировали: взрывной многооскольчатый перелом 12-го позвонка с компрессией спинного мозга и взрывной оскольчатый перелом костей голени обеих нижних конечностей.

Сразу же была оказана вся необходимая медицинская помощь. Благодаря этому девочке сохранили возможность двигаться. После полного обследования детские нейрохирурги провели операцию и извлекли осколки.

— Первый этап операции провели врачи-нейрохирурги нашей детской больницы Тольятти. Основная опасность заключалась в том, что осколки могли повредить спинной мозг, это привело бы к инвалидизации ребенка, — рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина.

После первой операции тольяттинские врачи проконсультировались с главным внештатным детским травматологом-ортопедом министерства здравоохранения Самарской области Павлом Рыжовым. Стало ясно: необходимо проводить еще одну операцию.

Операция прошла успешно

Девочку нельзя было никуда перевозить. Из-за нетранспортабельности подростка врач проводил операцию в детской больнице Тольятти.

— На такой операции надо использовать специальные конструкции, которые создают опору для позвоночника. Мы укрепили позвоночник металлофиксатором. Операция прошла успешно, — рассказал Павел Рыжов.

Теперь ребенок сможет в дальнейшем полноценно жить и двигаться. Это уже третья подобная операция, которую сделали пациентам в тольяттинской больнице. Следующий немаловажный этап, который ждет ребенка, – восстановление двигательной функции. Насчет этого вопроса специалисты проконсультировались с коллегами из федерального центра.

Рентгенография показала, что сдавления спинного мозга нет, позвоночный столб стабилизирован. Совместно с врачами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера было решено направить девочку в Санкт-Петербург на пластику позвонка. Ее уже доставили в медучреждение реанимобилем службы санавиации. Сейчас ребенок проходит специализированное лечение в федеральном медицинском центре.