Дареному лещу в зубы смотрят: какие подарки от коллег на Новый год бесят больше всего

Какой подарок придется коллегам по вкусу? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дарить подарки своим сотрудникам в этом году собираются больше 60% компаний. Вот только с креативом хорошо далеко не у всех боссов и эйчаров. Большинство признались, что подарком станут брендированные кружки, ежедневники и ручки. Еще треть приготовили всем работникам в подарок мишуру, хлопушки и елочные шары. Но иногда даже хорошо, что начальство фантазию не включает. Сергею и его коллегам - сотрудникам предприятия, занимающегося продажами офисной мебели, повезло чуть меньше. Шеф обожал придумывать креативные идеи для подарков. Однажды всем сотрудникам подарили сломанные шары предсказаний, на любой вопрос они отвечали - нет, не думаю. Потом были носки с размножающимися кроликами – в год быка почему-то, а в прошлом году пугающе хихикая босс подарил всем картонные коробочки. В них было мыло в виде фиги. Ведущий менеджер Екатерина Сергеевна, которой в преддверии Нового года не доплатили премию, мрачно пошутила: не хватает только веревки. Впрочем, наступивший год показал, что начальник был прав.

Рыба сдохла, хвост облез

Дурацкие и ненужные подарки от коллег и начальства случаются гораздо чаще, чем кажется. В топ плохих подарков от коллег и начальства попало нижнее белье, кружка с оголяющейся женщиной, разделочные доски, футболки со смешными надписями, «подуставший» копченый лещ, который еще нужно было куда-то деть.

- Самым большим злом в мире я считаю игры в «Тайного Санту» на работе. Ни на что не хватает времени, ты бегаешь по магазинам и покупаешь в итоге что-то банальное. Однажды я заморочился и нашел в интернете книгу, которую, как я знал, очень хотела коллега. Ей, правда, понравилось. Зато я в тот год получил пластмассовые часы в форме надкусанного яблока. Очень смешно. При этом все знали, что я - эко-активист, и бесполезный кусок пластика был реально худшим подарком в мире, - рассказывает инженер из Самары Андрей.

- У нас была девочка, которая всем коллегам каждый год дарила сувенирные фигурки символов года, хорошо, они хоть были маленькие. Год их еще можно было подержать на рабочем столе? А что дальше? Лучше уж купить стикеры для монитора или телефона. А еще ужасный подарок – термокружка. Спасибо, если она мне нужна, она у меня уже есть, - делится своим мнением бухгалтер Аня.

Новогодние украшения- неплохой подарок, а вот про сувениры лучше забыть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Можно подумать, что угодить коллегам невозможно. Но это не так. Выясняется простое: люди больше всего любят, когда к ним проявляют неравнодушие. Хорошими подарками назвали любимые чаи, полезные сладости, вроде пастилы, наборов сухофруктов и орехов, хороший алкоголь, антистресс –игрушки (например, мини-боксерская груша или маятник Ньютона) или что-то сделанное своими руками. И, как ни странно, носки.

- Ну а что в носках плохого? Они постоянно теряются и рвутся, так что от пары хороших носков, теплых, например, или термо я никогда не откажусь! – смеется самарский кадровик Антон.

Своих не выделять, начальника не обижать

Но мало выбрать подарки, важно еще правильно их подарить и не перестараться. Часто среди коллег есть близкие друзья, но эксперты не рекомендуют обмениваться с ними подарками в офисе.

- Если дарите подарки на работе, то приготовьте сувениры для всех. Они могут отличаться, но не сильно. И уж точно нехорошо принести сувениры для всех, кроме 1-2 человек, - говорит специалист по этикету Светлана Трошаева. - Если подарок делается начальнику, то он может быть выше по стоимости, но и тут есть свои подводные камни. В первую очередь стоит делать подарок так, чтобы не выглядеть в глазах коллег подхалимом. И также стоит помнить про законы – по ним стоимость подарка не может превышать 3000 рублей.

Хотя в последнем случае все зависит от отношений в коллективе: если с начальником отношения дружественные, то вряд ли кто-то будет высчитывать цену подарка.

“Дамам цветы, мужчинам алкоголь”

Увы, но и здесь процветает сексизм. Этикет строго запрещает баловать начальницу бутылочкой дорогого французского вина. А вот вручить коньячок начальнику или коллеге мужского пола правилами не возбраняется. Впрочем, если точно знаете, что угодите вкусам шефини - не стесняйтесь. Главное, не покупайте подарок по скидке в ближайшем супермаркете - заглянет начальник туда за перекусом, увидит акцию и не простит попытки сэкономить.

Лучший подарок останется на работе

Статуэтки для дома, салфеточки, украшения для интерьера, посуда и прочее – плохой вариант. Особенно, если дома у коллеги вы не были и не в курсе цвета стен и мебели, а также преобладающих дизайнерских решений в этом самом интерьере. Сколько ненужных пластмассовых зайчиков переедут после праздника в кладовку или на помойку, страшно подумать. Лучше выбрать что-то для рабочего стола: подставку для кружки, перекидной календарик, картинки-статусы, необычный ежедневник, подставку для ручек, вечный календарь, блютуз-колонку, USB-вентилятор или теплые тапочки – вариантов много. Тем более есть шанс проверить, нет ли у вашего коллеги чего-то подобного.

Деньги оставьте себе

Новый год - праздник чуда и волшебства. Поздравляя коллегу с днем рождения, можно вручить ему приятный конвертик с сертификатом или шуршащими купюрами. Но ведь на Новый год подарок - это не обязаловка, а желание порадовать приятного человека, продемонстрировать свое отношение. Деньги выглядят попыткой откупиться.

Коллег женского пола порадует косметика для души. А вот крема для похудения лучше не дарить Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ ПОДАРКИ

Хорошо, подарки выбрали. Теперь учимся их правильно принимать. Самое главное обойтись без лишних ожиданий: это всего лишь подарок от коллег, которые хотели удивить и порадовать. И пусть у вас уже есть кружка, и единорогов вы не очень любите, скажите искреннее спасибо. Если что, можно сразу в голове придумывать план, кому можно ее передарить. Идеально - сразу обозначить на словах, как вы готовы применить подарок. Только не переборщите с энтузиазмом.

- Все правила этикета строятся на уважении к другому человеку. Можно сказать, что это настолько ценный подарок, что жалко его сейчас использовать. Или сказать, что придет час, когда этот сервиз станет самым любимым в нашей семье. Словом, сказать так, чтобы у человека, который это дарил, отрасли крылья – это определенное искусство и этому можно и нужно учиться, - рассказывает Светлана Трошаева.

ТОП подарков, которые совсем не радуют

- любые сертификаты, на то, чтобы ими воспользоваться, просто не хватает времени, а когда пропадают – жалко,

- сувениры с символикой года, все эти фигурки, брелоки. Если очень хочется, лучше просто купить новогодние украшения, игрушки, шары, наклейки на окна. Или же символ года, но полезный – например, мини-мыло, шоколадку, канцтовары,

- билеты в театр, на концерт случайного исполнителя, потому что они могут не вписаться в планы,

- картины для дома – у большинства людей интерьер уже продуман и девать их просто некуда. Если только речь не идет о той картине, о которой ваш коллега давно мечтал,

- плюшевые игрушки,

- странные книги про просветление, похудение и прочие прелести жизни,

- подарки с приколами, если не уверены точно, что ваш одариваемый любит такие,

- рамки для фотографий и кружки. И первые и вторые чаще всего у человека уже есть. А вторая будет просто стоять на полке. Исключение – если знаете, что эта вещь человеку очень нужна.

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