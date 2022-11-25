В Самаре обсудили перспективы делового туризма в регионах

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о возможностях делового туризма в губернии. Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

То, что нельзя «нагуглить»

В Самаре открылся Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России». Стоит отметить, что мероприятие всего второй раз проводится вне столицы. В работе форума приняли участие более 200 специалистов отрасли из нескольких десятков регионов страны, чтобы обменяться опытом, обсудить перспективы и достичь договоренностей, которые могут стать основной для новых мероприятий в сфере делового туризма.

По словам участников, спрос на деловые мероприятия восстановился после пандемии и достиг показателей 2019 года. Ожидается, что популярность деловых мероприятий именно в регионах России будет расти.

Основной запрос от корпоративных клиентов звучит примерно так: предлагайте действительно эксклюзивные программы, которые мы сами не сможем организовать и «нагуглить».

- Для успеха прежде всего необходима заинтересованность самих регионов – им следует выделить свои уникальные моменты, продвигать себя на определенную целевую аудиторию, - отметила генеральный директор компании «ДЕМЛИНК-Атлас» Ирина Карнаухова.

Руководителя проектного офиса по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства Юлия Железняк отметила, что регионы могут и должны стать центрами притяжения инсентив- и других корпоративных программ через акцентирование на свои местные традиции, уникальные локальные продукты, например, ремесла, через туристические сувениры и яркие маршруты.

Как вариант, по мнению эксперта, у каждого региона будет своя специализация по мероприятиям. Например, Самара станет центром промышленного туризма, Екатеринбург - столицей MICE-мероприятий и т.д. Это предположение вызвало бурное обсуждение среди участников.

- Один регион более спортивный, другой более научный. В крупных компаниях есть разные события. Каждый регион подключает свои ресурсы, учится, думает, и получается такой поток, поделилась член Наблюдательного совета при Правлении Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда.

По мнению члена экспертного совета комитета государственной думы по туризму и развитию туринфраструктуры, основателя премии RussianEventAwards Геннадия Шаталова, регионам нужно создавать и проводить 1-2 уникальных события в год, которые запомнятся туристам и вызовут у них желание вернуться. Например, большой отклик вызывают гастрономические события и этнокультурные фестивали.

Самара удивила зрелищным открытием мероприятия. Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

А что у нас?

Представитель делового туризма в Самаре, генеральный директор агентства бизнес-туризма MICE Market и оператор акселератора государственного Агентства стратегических инициатив по промышленному туризму Сергей Рыжов согласен с идеей, что в основе потока бизнес-туризма в регион может служить промышленность, однако не стоит фиксироваться только на этом.

- Когда мы формировали концепцию по привлечению делового туризма в Самару, мы основывались на отраслях промышленности. В этом году проведено очень много молодежных мероприятий федерального масштаба, а также общетуристических. У нас новые векторы развития, новые союзники, новые бизнес-миссии, которые будут налаживаться путем экспорта и привлечения инвестиций, - отметил Сергей Рыжов.

По мнению экспертов, Самаре есть что предложить и в качестве инфраструктурных объектов делового туризма. Это прежде всего наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, отель Лотте, а также стадион «Солидарность Арена». Территория вокруг последнего будет развиваться как отдельный кластер.

- В 2021 был проведен конкурс на развитие территории вокруг стадиона. Победил проект по созданию образовательного кампуса, включающего также термальный комплекс, конгресс-отель, рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. - Но туризм в городе не замыкается только на стадионе, мы развиваем его в рамках так называемой Самарско-Тольяттинской агломерации. Это новые отели, улицы, полная инфраструктура для деловых мероприятий. У нас немало интересных идей. Главная из них - создание Волжского делового центра. Например, как это реализовано во Франкфурте.

По словам заместителя директора департамента регионального развития ТПП РФ Елены Исхаковой, далеко не у всех регионов есть возможность развивать свои территории вокруг стадионов, отходя от спортивной тематики к деловым мероприятиям. Также положительную оценку экспертов получил введенный в эксплуатацию в прошлом году современный Дворец Спорта, предназначенный не только для спортивных мероприятий, но и для крупных конференций.

За престижную премию в области делового туризма боролись лучшие, победили самые достойные. Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Лауреаты из Самарской губернии

В рамках форума состоялось награждение победителей престижной национальной премии RussianBusinessTraval & MICEAward в 15 номинациях: лучшие площадки для проведения мероприятий, конгрессные гостиницы, организаторы мероприятий и т.п.

- В 2022 году на победу претендовали 355 компаний, представляющих почти все регионы России, от Мурманска на севере и Ялты на юге, от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке. На первой ступени отбора шло голосование в режиме онлайн. За участников было подано более 800 тысяч голосов – это говорит о «накале страстей» в борьбе за престижную награду. На втором этапе победителей определял экспертный совет из более ста профессионалов рынка MICE&BT. Такой механизм позволяет добиваться прозрачности и объективности в присуждении наград, - рассказала исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий» Наталья Евневич.

Лауреатами национальной премии RussianBusinessTraval & MICEAward от Самарской области стали:

- «Торгово-промышленная палата Самарской области» - лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии;

- Лотте отель - лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*;

- Центр здоровья и отдыха «Волжские термы» - лучшие всесезонные курорты;

- Спортивно-концертный комплекс«Дворец Спорта» - лучшая тематическая площадка для мероприятий (тематические парки, спортивные и культурные объекты);

- Конгресс-центр технопарка «Жигулевская долина» - самый инновационный региональный конгрессно-выставочный центр.