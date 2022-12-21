Жесткие бои и нокаут в печень: в Самаре прошел зрелищный турнир по смешанным единоборствам «Open FC. Время новых героев»

Участниками турнира стали 18 молодых бойцов / Фото: ТРК "Амбар"

В минувшие выходные в Самаре прошло одно из самых зрелищных и захватывающих событий. На площадке ТРК «Амбар» состоялся международный турнир по смешанным единоборствам «Open FC. Время новых героев». В нем приняли участие 18 молодых бойцов.

Бойцы показали самарцам зрелищные и захватывающие поединки / Фото: ТРК "Амбар"

Проект «Время новых героев» запустила лига OPEN FC. Благодаря ему молодые бойцы получат шанс подписать контракт с лигой и стать новыми звездами международной организации OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Молодые таланты боролись за внимание и признание промоутеров / Фото: ТРК "Амбар"

Участниками селекционного турнира, который прошел в Самаре 17 декабря 2022 года, стали 18 бойцов. Они провели в октагоне 9 профессиональных поединков в тяжелом и легком весах по правилам ММА. Посмотреть на их бои собрались десятки зрителей.

За боями наблюдали сотни зрителей / Фото: ТРК "Амбар"

Самарцы наблюдали за поединками кто затаив дыхание, а кто громко поддерживая того или иного спортсмена. Бойцы показали все свои умения. Не обошлось без кровопролития. Однако спортсмены игнорировали свои травмы, борясь за победу и внимание промоутеров.

Бои не обошлись без кровопролития / Фото: ТРК "Амбар"

Бойцы показали чудеса акробатики / Фото: ТРК "Амбар"

Признание представителей лиги OPEN FC удалось добиться 21-летнему самарцу Ивану Данилову, который является бойцом клуба смешанных единоборств «Волжский воин». Молодой талант показал отличную работу, нокаутировав своего соперника – Данилу Бруева – в печень.

– Ты заслужил контракт. Однозначно! – сказал президент лиги Александр Гурьянов бойцу после поединка.

Самарец Иван Данилов получил признание представителей лиги OPEN FC / Фото: vk.com/skvolzhskiyvoin

В 2023 году планируется провести восемь турниров серии «Время новых героев». Пять из них пройдут в ТРК «Амбар» в Самаре. Отметим, торговый комплекс первым в России стал площадкой для проведения спортивных мероприятий ММА.

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