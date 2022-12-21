В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022. Показываем, чем удивили художники

Выставочной площадкой на время стал диджитал-клуб около КРЦ «Звезда» / Фото: Samara Ground

Во вторник, 20 декабря 2022 года, в Самаре презентовали часть работ участников арт-проекта Samara Ground. Выставочной площадкой на время стал диджитал-куб около КРЦ «Звезда». Показываем, что подготовили художники в этом году.

Художники изобразили на плакате портрет Владимира Маяковского / Фото: Samara Ground

Фестиваль Samara Ground проходит в областной столице уже в третий раз. Ранее художники подарили Самаре и Тольятти несколько интересных муралов. Огромные граффити появились на стенах жилых домов. В этом году арт-проект решили провести в новом формате – цифровом.

Коммунальщик верхом на мусорном контейнере борется с залежами отходов / Фото: Samara Ground

Участниками фестиваля стали художники со всех уголков России – как всемирно известные, так и молодые. Организаторы собрали более 600 работ, из которых выбрали лучшие.

Александр Пушкин "говорит" о стихах с цифрового плаката / Фото: Samara Ground

Первые 18 оцифрованных копий картин вывели на экране диджитал-куба около КРЦ «Звезда». Еще несколько работ разместили на других рекламных поверхностях в Самаре. Плакаты появились и на билбордах, установленных в разных районах города, а также в метро, трамваях и троллейбусах.

Работы художников разместили на билбордах в различных районах города / Фото: Samara Ground

Фестиваль проводят по инициативе департамента по взаимодействию с федеральными органами власти при поддержке регионального правительства и министерства культуры Самарской области. Ранее сообщалось, что все работы участников проекта будут направлены на снижение социальной напряженности и переключать внимание жителей на доброе, красивое и вечное.

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