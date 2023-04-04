ЖКХ, туризм и здравоохранение: предприятия каких отраслей смогут бесплатно повысить свою эффективность

До конца 2024 года в нацпроект войдут 169 предприятий Самарского региона. Фото: Министерство промышленности Самарской области.

Просто очень выгодно

Национальный проект «Производительность труда» работает настолько эффективно, что его обязательно стоит продлить и включить в список участников новые сферы бизнеса - эту мысль высказал президент России Владимир Путин на встрече с членами Правительства на прошлой неделе.

В нацпроекте, стартовавшем в 2018 году, на сегодняшний день приняли участие уже 4,5 тысячи предприятий с численностью сотрудников более 1,5 млн. Нацпроект помогает участникам улучшить систему производства товаров, оптимизировать логистику, сбыт продукции с помощью современных технологий бережливого производства. Для сравнения: у участников проекта в период 2019-2021 гг производительность труда стала выше в среднем на 5% по сравнению с их коллегами, не внедрявших системного экспертного подхода к модернизации производства. Прибыль же выросла на 61 млрд рублей – более чем ощутимо, особенно с учетом того что участники не тратят ни рубля, так как работу нацпроекта оплачивает государство. Впрочем, оно за этот период времени потратило на проект в 4,5 раза меньше, чем цифры роста прибыли компаний-участников. Выводы об эффективности для всех более чем очевидны.

Самарский регион на высоте

Что касается Самарской области, что на январь 2023 года суммарная выручка предприятий-участников выросла на 292 млрд рублей.

- Бережливыми технологиями на сегодня охвачены производственные процессы на 145 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено 2185 человек. До конца 2024 года в нацпроект должны войти 169 предприятий региона, — прокомментировал заместитель министра — руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин.

По оценке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, участие в нацпроектах — главный локомотив для развития области.

- Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные, - на днях доложил Владимиру Путина глава региона на рабочей встрече.

Внедрять современные бережливые технологии и растить эффективность и прибыль предприятиям Самарской губернии помогает оператор национального проекта «Производительность труда» Региональный центр компетенций (РЦК). Он был создан в 2018 году, а в марте 2023 года организация успешно прошла сертификацию. И тем самым документально подтвердила компетенции, необходимые для выполнения поставленных целей в соответствии с методологией ФЦК и успешной реализации задач нацпроекта.

- РЦК — команда профессионалов в области инновационных технологий и внедрения новых производственных методологий на предприятиях различных промышленных секторов. Мы уделяем максимум внимания индивидуальному подходу к каждой компании. Работаем в режиме 24/7 и с готовностью находим современные решения для комплексных задач и сложных производственных процессов. Коллектив РЦК помогает совершенствовать бизнес-процессы, увеличивать эффективность и оптимизацию затрат на производстве. Наша миссия — помочь предприятиям достигать повышения производительности труда и создавать качественные продукты высокого уровня, — рассказал о деятельности РЦК его руководитель Константин Серов.

Как будет развиваться нацпроект

Некоторое время назад Минэкономразвития РФ представило свои предложения по дальнейшему развитию нацпроекта «Производительность труда».

Во-первых, расширить перечень отраслей, предприятия которых могут пройти анализ и обучение бережливым технологиям. Сейчас в нацпроекте могут участвовать обрабатывающие производства, компании из сфер торговли, строительства, транспортно-логистической отрасли, сельского хозяйства. Предлагается дополнить список сферой ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.

Во-вторых, продлить время действия «Производительности труда».

- Если нацпроект продлят хотя бы к 2030 году, то более 11 700 компаний смогут получить адресную поддержку и усовершенствовать производство. Обучение у специалистов пройдут почти 200 тысяч работников. Это кадры, которые со временем будут продвигать практики бережливого производства на предприятиях и влиять на рост производительности труда, — отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.