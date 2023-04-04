Выбирались из горящего дома, задыхаясь от дыма: страшный пожар оставил без крыши над головой многодетную семью

Дом до и после пожара.

В ночь с 1 по 2 апреля в селе Подстепки в Ставропольском районе Самарской области сгорел дом многодетной семьи Васкевич. Спокойный сон семейства прервал огонь.

Дом превратился в руины

Старший сын проснулся от яркой вспышки. Загорелась беседка. Ребенок сразу же побежал к родителям. Отец семейства Михаил Васкевич пытался самостоятельно потушить пожар, но у него не получилось. Нужно было спасаться.

- Все быстро из дома! Горим! - кричал Михаил своим домочадцам.

Отбросив страх, мужчина побежал выключать газ, в то время как мать выводила троих несовершеннолетних детей из дома.

- Все произошло глубокой ночью. Когда мы поняли, что огонь так просто не потушить, то попытались собрать необходимые вещи или хотя бы одеться, но вдруг отключился свет, а дым стал заполнять все вокруг, дышать было нечем, - вспоминает ту страшную ночь Оксана Васкевич. – На ощупь мы вышли на улицу, накинув на себя первое попавшееся, а муж вынес младшую дочку на руках даже без обуви.

Пока пожарные добирались до места, дом превратился в руины. Первый этаж – черный от копоти и покрыт пеплом, второго этажа будто и вовсе не было.

«Стараемся держать себя в руках при детях»

В частный дом многодетная семья переехала всего три года назад, предварительно продав квартиру и взяв кредит на участок, который до сих пор выплачивает. Дом был не застрахован.

- Попросту не успели, - разводит руками Михаил.

Пламя вспыхнуло глубокой ночью. Фото: Предоставлено "КП"

Администрация села предоставила пострадавшим двухкомнатную квартиру в Подстепках. Старшие дети активно помогают родителям с переездом.

- Дочка Катя пригласила друзей с работы, и мы общими силами сняли крышу. Потихоньку пытаемся все восстанавливать. Старший сын Ваня сейчас помогает нам с переездом. Мне постоянно звонят желающие помочь, а соседи делятся одеждой на первое время. Сыновьям одноклассники приносят канцелярские принадлежности для учебы. Младшенькие, Леня и Катя, еще слишком малы, чтобы осознать всю тяжесть ситуации. Мы с мужем стараемся держать себя в руках при детях, но нам сейчас очень тяжело, - говорит Оксана. Слышно, как дрожит ее голос.

Ни один из членов семьи не пострадал. Даже питомцы спаслись: три кошки успели убежать, а дворовая собака от страха забилась в угол будки и там дождалась спасения.

Семья Васкевич откровенно призналась, что сейчас нуждается в любой помощи.

- Нам не хватает банальных бытовых вещей, например, удлинителя или постельного белья, - рассказывает Оксана, - что уж тут говорить про холодильник или стиральную машину. Для ремонта дома нам нужны лопаты. Мы будем рады всему, что не жалко.