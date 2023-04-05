Автобусы к кладбищам в Самаре в 2023 году: расписание и маршруты

Автобусы будут ходить в дни религиозных праздников и 9 Мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала расписание автобусов на кладбища на четыре религиозных праздника и 9 Мая. Публикуем расписание и маршруты специальных пассажирских автобусов к кладбищам в Самаре в 2023 году.

Расписание автобусов на кладбища в Самаре в 2023 году

Автобусы к кладбищам будут курсировать в Самаре 16 апреля (Пасха), 23 апреля (Красная горка), 25 апреля (Радоница), 3 июня (Троица) и 9 мая с 07.00 до 16:00. В этом году их работу продлили на один час.

Движение специального общественного транспорта организовано по восьми маршрутам:

- № 4к Управленческий - кладбище «Лесное», интервал движения 17-36 минут;

- № 67к Мехзавод - кладбище «Лесное», интервал движения 22-40 минут;

-№ 36ю Кладбище «Южное» - кладбище «Рубежное», интервал движения 42-55 минут;

- № 27к Площадь Кирова - кладбище «Зубчаниновское», интервал движения 8-14 минут;

- № 77д Хлебная площадь - кладбище «Южное», интервал движения 26-39 минут,

- № 63э Автостанция «Аврора» - кладбище «Рубежное», интервал движения 2-5 минуты;

- № 36д Хлебная площадь – кладбище «Рубежное», интервал движения 27-56 минут;

- № 129э Автостанция «Аврора» - кладбище «Южное», интервал движения 3-6 минут.

Цена проезда в специальных автобусах для пассажиров будет такой же, как в обычном городском транспорте, льготы сохраняются.