Вместо елки – венок из апельсинов: дизайнер из Самары поделилась советами по новогоднему украшению дома

Для новогоднего настроения не обязательно ставить елку Фото: Анастасия ЗУБКОВА

До главного праздника зимы остается всего пару недель. А это значит, что пора наряжать дом и вносить в интерьер новогодние нотки. Волшебная атмосфера чаще всего ассоциируется со свежей сочно-зеленой елкой, но даже если вы отказались от лесной красавицы, то правильно подобранный декор не лишит вас торжества. Дизайнер из Самары и владелица студии флористики и дизайна «Веранда» Ирина Серебрякова рассказала журналисту «КП-Самара», как недорого и стильно нарядить жилище к Новому году без колючего деревца и поделилась тенденциями декора в декабре 2022 года.

Тренд на натуральность

Эксперт советует в качестве украшения использовать настоящие еловые веточки. Их можно собрать в пышный букет и добавить к нему, например, шишек и несколько засушенных цветков хлопка. Такой декор не оставит равнодушным ни домочадцев, ни гостей, а дом наполнится ароматом праздника. Кстати, это хорошая экономия денег. Конечно, в том случае, если недалеко от вас растет подходящее дерево.

Венок из веток станет хорошей альтернативой большой елке Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Еще одна очень удобная декоративная история — еловаякомпозиция со свечами. Она поможет создать настроение уюта, - говорит Ирина Серебрякова. Главное — выбрать для нее видное место. А в новогоднюю ночь композицию можно поставить в центр праздничного стола.

Бывает, в квартире попросту нет места для елки, но не спешите расстраиваться. Есть решение — мини-версия главного атрибута Нового года. Причем собрать ее можно своими руками, также из еловых веточек. Этот процесс покажется увлекательным не только для детей, но и взрослых (вот вам и идея для семейного вечера).

Можно соорудить праздничную композицию из веток Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Гирлянда из того, что завалялось в холодильнике

Нет-нет, сосиски и сыр отложите в сторону. Нам нужен апельсин! Из засушенного цитруса получится прекрасное украшение. После некоторых манипуляций (сушки) дольки фрукта превратятся в блестящие витражи. Бонус — приятный запах.

- Из сушенных цитрусов легко сделать гирлянду или венок. Сушенные дольки, кстати, идеальны для декора подарка, - объяснила декоратор.

Мини-елка - хорошая альтернатива для тех, кто не хочет связываться с большим деревом. Фото: Ирина Серебрякова

Разыщите сучок

Оказывается, удивить гостей удастся простым сучком, который можно раздобыть в лесу или парке. По дороге домой забегите в хозяйственный магазин за бечевкой. Будем мастерить панно.

- С помощью веревки привяжите на сучок елочные игрушки разного размера, снежники и веточки ели. На всю эту красоту накиньте подсветку. Получается очень эффектно. Панно советую разместить на стену или повесить над праздничным столом.

Игрушки из бабушкиного сундука снова в моде Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Назад в СССР?

Сейчас в тренде советские елочные игрушки. От них веет особым теплом и воспоминаниями из далекого детства. Это прекрасная пора, когда каждый момент проживается по-особенному и на всю жизнь западает в сердце.

- Да, бабушкин раритет в почете. Кстати, многие люди сейчас скупают популярные советские украшения на Авито и онлайн-площадках.

Также дизайнер отметила, что в декабре 2022 года прослеживаются две главные тенденции.

- Первая — классический Новый год, где преобладает зелено-красная гамма шаров и ретро стилистика. Елочку можно щедро наряжать солдатиками, щелкунчиками и балеринами, - поделилась наблюдениями с журналистом «КП-Самара» Ирина Серебрякова. Во втором случае люди отдают свое предпочтение черно-белым или серо-белым цветам. Такой сдержанный и элегантный стиль больше подойдет для тех, кто любит следить за модными трендами и не боится этому соответствовать.

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