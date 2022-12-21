Самарские товары в сотне лучших

Товары и услуги предприятий Самарской области уже 25 лет входят в число лучших в России. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

19 товаров и услуг от 11 предприятий Самарской области стали лауреатами и дипломантами федерального этапа Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Представителям этих организаций были вручены дипломы и бланки декларации качества, дающие право использовать их в маркировке продукции и услуг. За вклад в повышение качества товаров и услуг и конкурентоспособности предприятий региона победителей наградили почетными грамотами министерства промышленности и торговли Самарской области, благодарственными письмами министерства сельского хозяйства и продовольствия самарской области и ФБУ «Самарский ЦСМ».

- Наш регион - один из самых промышленно развитых и мощных индустриальных центров. Самарская область является абсолютным лидером по производству автомобильной продукции и космической столицей России, второй по объему переработки нефти, мы производим тысячи номенклатур продукции, широко востребованной в нашей стране и за рубежом, - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин на вручении знаков отличия. - Сегодня в условиях санкционной агрессии значение конкурса особенно велико, т.к. он мотивирует наши предприятия создавать высокотехнологичную, конкурентоспособную и экологически безопасную продукцию высочайшего качества. Статус победителя служит маркетинговым инструментом по наращиванию продаж, продвижению продукции и привлечению клиентов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ВЫСОТЕ

По итогам конкурса наибольшее количество наград получили товары и услуги нефтяного сектора губернии. Так, в номинации «Промышленные товары для населения» были отмечены моторные и трансмиссионные масла производства Новокуйбышевского завода масел и присадок. Среди продукции производственно-технического назначения - присадки и экстракт остаточный селективной очистки того же завода, применяемый в шинной промышленности, автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 Куйбышевского НПЗ и АИ95-К5 Сызранского НПЗ, а также сызранское летнее дизельное топливо ЕВРО сорта С экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 и мазут топочный 100, 3,50% зольный.

А в номинации «Услуги производственнотехнического назначения» были отмечены проектирование объектов энергетики и полевые сейсморазведочные работы от «Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи» (услугам также присвоен статус «Новинка») и исследования нефтяного сырья «Средневолжским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке».

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» в сотню лучших товаров России также вошли вагон испытания контактной сети НПЦ «Инфотранс» со статусом «Новинка» и углекислотная перекачивающая станция от «АвтоГазТранс».

В категории «Промышленные товары для населения» был отмечен карданный вал на автомобиль Renault Duster производства «Кардан» из Сызрани.

В самой вкусной номинации «Продовольственные товары» была отмечена продукция тольяттинских предприятий. Клубничные блинчики от «ТД-холдинг» ОП и варено-копченые колбасы мясокомбината «Лада». Кстати, мясокомбинат - участник национального проекта «Производительность труда», благодаря которому у предприятия получилось значительно оптимизировать процессы упаковки продукции и не только.

Дипломом лауреата конкурса и почетным дипломом «Золотая сотня» был награжден «Самарский государственный аграрный университет» за услуги высшего образования. Также декану кафедры биоэкологии и физиологии сельскохозяйственных животных, доктору биологических наук, профессору Владимиру Зайцеву вручили почетный знак за достижения в области качества.

- Мы живем в уникальное время - буквально в учебнике истории, и сегодня преимущество получает тот, кто использует энергию перемен для повышения качества и движения вперед, - отметила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Рузалия Насырова.

Заместитель директора ФБУ «Самарский ЦСМ» Алексей Окунев поблагодарил лауреатов и дипломантов конкурса «Сто лучших товаров России» за поддержание престижа губернии и пожелал предприятиям новых достижений и побед.

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