Самарский бензин вошел в «золотую сотню» товаров 2022 года

Самарские производители топлива ежегодно подтверждают высокое качество своей продукции.

Здоровая конкуренция

В 2022 году ежегодной всероссийской общественно-государственной акции в области качества - Конкурсу Программы «100 лучших товаров России» исполняется 25 лет. И последние 11 их них Куйбышевский НПЗ стабильно входит в число его лауреатов и номинантов. На предприятии справедливо считают, что благодаря масштабности, демократичности, возможности для производителей самостоятельно давать оценку конкурентосостоятельности своих товаров, конкурс заслуженно является одним из самых престижных среди отечественных товаропроизводителей. Использование трехступенчатого отбора, применение универсальной методологии оценивания продукции и услуг сделало его объективным «советчиком», помогающим потребителям ориентироваться на рынке. Конкурсные процедуры фактически позволяют товаропроизводителю пройти аудит, совместно с экспертами выявить свои сильные и слабые стороны, увидеть возможные пути самосовершенствования. В этом году восемь видов самарской продукции признаны лауреатами конкурса, 11 - дипломантами. Их производители получили право использовать товарный знак «100 лучших товаров России».

Топливо по экостандарту

В очередной раз победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признан и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В этом году предприятие представило на конкурсе автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5. Наряду с дизельным топливом и мазутом, этот бензин на протяжении многих лет является основным видом продукции завода. Однако его характеристики год от года совершенствуются, поэтому АИ-92-К5 уже совсем не тот что 20 лет назад.

- Автомобильный бензин АИ-92-К5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В бензине отсутствуют металлосодержащие присадки, содержание серы и бензола снижено до минимума, - рассказала инженер по качеству сектора стандартизации предприятия Юлия Гажала. Бензин АИ-92-К5 - один из самых ходовых топлив: он используется практически во всех бензиновых двигателях.

Завод участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» с 2011 года. За это время на пьедестале успели побывать практически все марки бензинов и дизельного топлива, вырабатываемые на предприятии.

Признание экспертов в рамках конкурса «100 лучших товаров России - 2022» завоевал не только бензин. Заместитель главного инженера по вторичным процессам предприятия Владислав Сидоров удостоен почетного знака «Отличник качества». Это один из самых молодых главных специалистов предприятия - придя на завод оператором технологической установки, Владислав Алексеевич зарекомендовал себя на предприятии как грамотный, целеустремленный специалист. За несколько лет нефтепереработчик прошел все ступени до заместителя главного инженера по вторичным процессам - работал оператором, начальником установки, заместителем начальника цеха. В коллективе согласны с вердиктом экспертного совета: Владислав Сидоров награды достоин!

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