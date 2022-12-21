«Мы заботимся о наших легендах»: как «Крылья Советов» помогают ветеранам после завершения карьеры

Валерьян Панфилов - рекордсмен «Крыльев» по количеству матчей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У «Крыльев Советов» богатая история, в которой было много славных страниц. И это не только бронза 2004 года и два финала Кубка России (хотя это, безусловно, одни из главных достижений команды), но и славные финалы Кубка СССР, и знаменитая «Волжская защепка», и четвертое место в чемпионате Советского Союза, когда бронзовые медали куйбышевцы уступили только по соотношению забитых-пропущенных. И всю эту историю творили люди – футболисты и тренеры.

Своих ветеранов в «Крыльях» не забывают. Взаимодействием между ними и клубом занимается легенда «Крыльев Советов», рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей Валерьян Панфилов.

Корреспонденты «КП-Самара» поговорили с прославленным футболистом о том, как «Крылья» работают с ветеранами.

В «Крыльях» вы работаете с ветеранами команды. Расскажите, как ведется эта работа.

- Я работаю с ветеранами “Крыльев” с 2008 года. Можно сказать, что я - связующее звено между клубом и ветеранами. Помогаем ветеранам во всех сферах - и материально, и в быту. У нас осталось человек 10 “шестидесятников”, так я называю тех, кто играл за “Крылья” в 60-е. Есть ребята “семидесятники”, “восьмидесятники”...

Есть и “молодые” ветераны - Антон Бобер, Сергей Виноградов. Они живут в Самаре и участвуют в различных мероприятиях. Работы много, и она касается многих вопросов.

Много ветеранов живут в Самаре, некоторые в Тольятти, есть ребята из области. Надо объяснить, что ветеранами мы считаем тех, кто сыграл хотя бы одну игру за “Крылья” или, в некоторых случаях, числился в команде. А заслуженные ветераны - те, кто провел 100 или больше матчей.

Как ветераны участвуют в жизни клуба?

- С ветеранскими командами выступаем на турнирах, посещаем спортивные и общественные мероприятия в Самарской области, часто ездим в регионы. Взаимодействуем с ведомствами - МВД, ФСИН. Выступаем в качестве почетных гостей на различных футбольных турнирах, посещаем школы, детские дома, иногда устраиваем мастер-классы. Для людей, которые любят “Крылья”, приезд ветеранов - важное событие. Болельщики фотографируются с нами, берут автографы, говорят добрые слова. Ветераны “Крыльев” - это люди, которые писали историю клуба, и они продолжают прославлять его имя, даже завершив карьеру.

Получается, ваша основная работа - это сбор, координация ветеранов на различные соревнования?

- Нет, это не основная работа. Я на связи со всеми ветеранами, и главное - это здоровье наших прославленных футболистов. Клуб старается помогать в этом аспекте, ведь ничего важнее здоровья нет. Среди медицинских работников достаточно много болельщиков “Крыльев”, они всегда идут навстречу в плане помощи и говорят добрые слова. Понимаете, “Крылья Советов” - это больше, чем просто клуб, это огромная семья, мы должны поддерживать друг друга и помогать. Помощь ветеранам - неважно, медицинская или помощь в бытовом плане - это то, чем мы занимаемся, и считаем это своим долгом. Что касается медицинской помощи - клуб компенсирует ветеранам покупку лекарственных средств. Ветеранам, перенесшим операции, выделяем путевку для реабилитации и восстановления в санаторий им.Чкалова.

Конечно, с годами ветераны уходят…Клуб помогает с похоронами, выделяет материальную помощь родственникам ушедших. Также клуб материально участвует в постановке памятников.

-Как часто ветераны ходят на матчи “Крыльев”?

- С подачи губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова нам выделили «скайбокс» на «Солидарность Самара Арене» на постоянной основе. Все наши ветераны, кто хочет поддержать команду на стадионе, делают это. В скайбоксе тепло и комфортно, для людей в возрасте это очень важно. Плюс это возможность встретиться, пообщаться, обсудить футбол и другие дела. Атмосфера на матчах у нас всегда очень теплая и дружеская. Спасибо Дмитрию Игоревичу - он с большим уважением относится к истории клуба, к ветеранам “Крыльев”, мы можем встретиться на стадионе и что-то обсудить. Губернатор всегда готов помочь.

В каких соревнованиях участвуют ветераны? Это турниры внутри города или более крупные, общероссийские?

- В России проводятся первенства среди ветеранов возрастов 40+, 50+ и даже 60+. 40+ играют 11 на 11, а 60+ уже играют на половину поля 8 на 8. Два года подряд я ездил на такие первенства в Анапу с нашей командой в качестве тренера, и два года подряд мы были вторыми. Это хороший результат, но могли выступить и лучше, просто не везло - когда ездили туда последний раз, уступили первое место только по разнице забитых-пропущенных. Мы забили на гол меньше.

Ветеранские команды “Крыльев” участвуют и в первенстве города, и в первенстве области, и во Всероссийских соревнованиях. Мы ездили в Йошкар-Олу, Чебоксары, Ульяновск, Саратов, Оренбург, Бузулук - это были региональные соревнования. По области тоже приглашают - например, у нас хорошие связи с Сергиевском, там люди очень любят спорт, любят футбол. У них там и спортивные комплексы, и бассейны, приезжаешь туда - очень хорошо встречают. И приятно, что в области нас ждут, есть болельщики, которые давно следят за «Крыльями», они хотят общаться - задают вопросы.

Каждый год участвуем в товарищеском матче на Всероссийском фестивале авторской песни им. Грушина, играем со сборной фестиваля. Ежегодно проводится турнир им. Карпова - нашей легенды, также организуется турнир в память о ветеранах клуба. Таких мероприятий достаточно, и все они очень важны для истории клуба и поддержки ветеранов.

Не так давно на «Солидарность Самара Арене» открыли музей футбола…

- Да, и это очень здорово. Стоит отдать должное руководству области, руководству клуба и стадиона. Нет ничего важнее истории клуба, и музей - это место, которое объединяет поколения. Здесь можно встретить и людей постарше, и молодежь. Музей получился очень хорошим, и он продолжает пополняться экспонатами. Также мы проводим здесь мероприятия. В дни матчей в музее с болельщиками встречаются наши прославленные ветераны - рассказывают истории из своей насыщенной карьеры, отвечают на вопросы, раздают автографы, фотографируются. Так мы знакомим болельщиков с историей клуба. В наш музей в качестве экспонатов я отдал часть своих раритетных вещей, а вообще много ветеранов сделали это.

Скоро Новый год. Как поздравляете ветеранов?

- Естественно, поздравляем, дарим подарки. И кроме Нового года, клуб выделяет ветеранам зимние куртки, клубную экипировку. Стараемся чаще радовать наших легенд. Каждый год делаем настенные ветеранские календари - обычно в каждом месяце нового года у кого-то юбилей, и мы делаем календари с их портретами и игровыми моментами. Руководство клуба делает многое для ветеранов, это касается не только основной - материальной или бытовой помощи, но и различных проектов, которые прославляют нашу историю.

Вы говорите об Аллее ветеранов «Крыльев» в Загородном парке?

- В том числе. В первую очередь, хочу сказать, что это очень классный проект, клуб реализует его с 2019 года. Он невероятно важен для ветеранов, для клуба, для болельщиков. Так мы увековечиваем вклад наших ветеранов в историю клуба. Каждый раз здесь появляется новая стела, посвященная двум игрокам из каждого десятилетия. Кто это будет - выбирают болельщики в процессе голосования. Буквально 25 ноября мы открыли новую стелу, посвященную Виктору Гаусу и Виктору Развееву. То есть там есть стелы, посвященные игрокам 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов, их уже 5. Каждая новая стела - отдельное мероприятие, где собирается руководство клуба, тренерский штаб, действующие игроки, ветераны, болельщики. Мы общаемся, обмениваемся мнениями, вспоминаем нашу историю. Будем стараться продолжать традицию и реализовывать этот проект дальше, он действительно очень важен для всех.

Как для вас прошел юбилейный год «Крыльев»?

- Очень насыщенно. Было много разных мероприятий, интересных встреч. Отметили такой серьезный юбилей достойно, клуб реализовал много идей. Отдельно отмечу главный день, это день игры «Крыльев» с «Динамо». Перед этой игрой мы провели ретро-матч, в котором приняли участие ветераны клуба. Он прошел на площадке рядом с «Солидарность Самара Ареной». Затем мы отмечали юбилей уже на главном стадионе, я сделал первый удар по мячу, а в перерыве матча был парад ветеранов, их приветствовал весь стадион.

Команда играла в ретро-футболках, мы с Романом Ежовым презентовали их за пару дней до матча. Было здорово.

Также клуб выпустил юбилейную фотокнигу, ретро-календарь, атрибутику. Отдельное спасибо болельщикам - их на стадионе было больше 30 тысяч. А команда одержала яркую победу - 5:2.