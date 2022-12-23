Пять проектов «РКС-Самары» в 2022 году, которые сделают жизнь самарцев лучше

В уходящем году в социальной сфере важным событием несомненно стала работа «РКС-Самара» по инвестиционным проектам. Компания закончила год с полезными для самарцев результатами. Жители областной столицы уже ощущают или смогут ощутить их в ближайшем будущем на себе.

- Компании «РКС-Самара» подводить итоги и планировать события года наступающего легко, и сложно одновременно. Легко, потому что достаточно сказать «Мы очень много сделали по инвестпрограмме, по своим проектам». Сложно, потому как отчет об этих работах займет не один десяток страниц, оценивается не в один миллиард рублей, - говорят в компании.

«РКС-Самара» работает для людей. Вода и канализация в домах - это первые из потребностей человека. Предприятие ежедневно и круглосуточно выполняет свою работу, обеспечивая жителей самым необходимым.

Выделили 5 проектов уходящего 2022 года, которые окажут положительное влияние на жизнь города и его жителей.

1. Реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Она идет полным ходом. Ее можно сравнить с перестройкой предприятия, где сначала делали игрушки, а потом – космические аппараты. Тут работа, скорее на перспективу, нежели на сиюминутный эффект. В результате улучшиться экологическая обстановка в регионе и широкая могучая река Волга будет чувствовать себя лучше, а значит и мы с вами.

2. Строительство двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Начались работы.

После окончания строительства водоводы обеспечат жителей новых микрорайонов мягкой водой, а город возможностью развиваться, ведь с развитой инфраструктурой муниципалитет разрастается быстрее. В перспективе эти водоводы могут быть протянуты до Новокуйбышевска, где вопрос смягчения воды еще более актуален.

3. Построили станцию 3-го подъема, реконструировали НФС-2 в Студеном овраге, уже частично проложили водоводы от НФС-2 до Управленческого.

Все это позволит жителям поселка Управленческий в новом 2023 году получать мягкую волжскую воду взамен воды из подземных скважин. В наступающем году проект будет завершен. Здесь уже выполнена огромная работа. Новые водоводы станут хороших подспорьем и для строительства жилья, которое уже запланировано в Красноглинском районе.

3. Всем желающим в Красноглинском районе в дома подвели питьевую воду.

Больше не будет походов с ведрами за водой, не будет водоразборных колонок, грязи и наледи вокруг. Здесь окончательно победил прогресс. В 21 веке все жители будут иметь воду в домах. В компании отмечают, что это стало возможно благодаря поддержке районной администрации. «РКС-Самара» ждет такого же понимания, включенности в процесс со стороны других районных администраций. Тогда Самара может стать первым городом в стране, где вода будет в каждом доме.

4. Построили новый водовод в поселке Зубчаниновка.

Труба диаметром 300 мм проходит в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и Смышляевского шоссе: там, где ранее не было водопроводных сетей. Новая линия повысит надежность системы водоснабжения в Зубчаниновке, обеспечит жителей, которые раньше не имели такой возможности, водой и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры района. Кроме того, водовод могут использовать пожарные в своей работе. В перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.