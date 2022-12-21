Замок Гарибальди хорош т зимой и летом. Фото: правительство Самарской области

Если не хочется все январские каникулы проводить в торговых центрах, а места народных гуляний уже не раз посещены, то эта подборка для вас. Расскажем, куда можно съездить на автомобиле или электричке в Самарской области зимой и что там посмотреть.

ПОЕХАТЬ В СЫЗРАНЬ ЗИМОЙ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ, АВТОМОБИЛЕ

Если вдруг вы еще не были в купеческом городке в трех часах езды от Самары или были очень давно, то зимние каникулы - самое время посетить милый провинциальный городок. Можно поехать на один день, а можно и на несколько. Зависит от того, что вы хотите там посмотреть.

Обязателен к посещению, конечно же, Сызранский кремль. Он стоит на стрелке рек Крымзы и Волги, обрамленный отремонтированной набережной. Несколько архитектурных шедевров сохранилось на центральной улице города - Советской. Например, особняк Стерлядкина, в котором сейчас расположен ЗАГС (Советская, 66), усадьба Сыромятниковых (Советская, 44/20), Дом купца Ревякина (ул. Советская, 100).

В Сызрани также работают несколько интересных музеев. Рекомендуем Сызранскую ГЭС и Выставочный зал в особняке Чернухина.

ПОЕХАТЬ В ЕКАТЕРИНОВКУ ЗИМОЙ

В селе Екатериновка есть по крайней мере два объекта, достойных внимания.

Храм в честь Святой Троицы

Где: Безенчукский район, с. Екатериновка, ул. Набережная, 167а

Монументальный храм Святой Троицы стоит на берегу Волги в окружении голубых елей и рябин. Церковь была построена в 1813 году. В 1996 году ее полностью восстановили, и она стала объектом притяжения не только верующих, но и туристов. Внутри можно увидеть много красивых старинных икон.

Сколько стоит: бесплатно

Мельница Малюшкина

Где: с. Екатериновка, ул. Фабричная

На берегу реки Безенчук можно осмотреть руины паровой мельницы купца-хлеботорговца Николая Малюшкина 1890 года постройки. Во время Великой Отечественной войны там работала фабрика крученых изделий. Сегодня это просто живописные развалины с историей.

Можно также пройтись по центру села и полюбоваться уходящими в прошлое старенькими деревянными домиками.

Сколько стоит: бесплатно

УСАДЬБА ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗИМОЙ

Где: Шигонский район, с. Усолье, ул. Королева, 2б

Некогда одна из самых богатых усадеб в Поволжье в 19 веке сегодня находится в плачевном состоянии. Особняк заброшен с 1975 года и продолжает разрушаться. И при всем при этом в остатках былой роскоши можно разглядеть красоту и гармонию. Постройки хозяйственного назначения и графский дом построены в разных стилях. Главное здание комплекса - здание управляющего вотчинской конторой сохранилось лучше всех. Кое-где осталась оригинальная оградка. Очень атмосферное место.

Сколько стоит: бесплатно

Кстати, на соседней улице (Лытанова, 16) расположен музей истории Усольского края. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-927-792-78-85.

ПОЕХАТЬ В ЗАМОК ГАРИБАЛЬДИ ЗИМОЙ

Где: Тольятти, с. Хрящевка, Речной переулок, 8

Замок Гарибальди хорош в любое время года. Взглянуть на эту достопримечательность уже давно едут из других регионов. Местами искусственно состаренное здание в неоготическом стиле - это по сути развлекательный комплекс на берегу Волги с парком, кафе, зимним садом. В главной башне есть смотровая площадка. Прогулки внутри замка в данный момент не проводятся, но въезд на территорию открыт круглосуточно.

Сколько стоит: бесплатно

ПОЕХАТЬ НА СТРЕЛЬНУЮ ГОРУ ЗИМОЙ

В декабре на территории Жигулевского заповедника возобновил свою работу экскурсионный маршрут «Стрельная гора». В выходные и праздничные дни взобраться на вершину можно с 10 до 15 часов.

Зачем туда ехать зимой? Пеший подъем станет отличной кардиотренировкой на свежем воздухе. Наградой вам станет открывающийся с горы изумительный снежный пейзаж.

Отправиться по маршруту можно на своем автомобиле (только внедорожник или кроссовер с шипованной резиной). Или же воспользоваться услугами подъемника от КПП до начала пешей тропы.

Сколько стоит: Стоимость пропуска в заповедную зону - 402 руб. с человека, если есть льготы - 250 руб. Стоимость услуги подъема 1000 руб. за автомобиль на 4 посадочных места.