«За каждой цифрой стоит успех ребенка»: министр образования Самарской области об итогах 2022 года

Виктор Акопьян

Самарская область – лидирующий регион России по созданию условий для воспитания детей. В 99% образовательных организаций созданы спортивные клубы, почти во всех школах открыты театральные студии и кружки, музеи и секции по интересам. Достичь таких результатов стало возможным во многом благодаря реализации национального проекта «Образование». О том, насколько успешно в регионе выполняли поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи, рассказал министр науки и образования региона Виктор Акопьян.

- Традиционно в декабре подводятся итоги года уходящего и строятся планы на будущее. Что в 2022 году удалось усовершенствовать в системе образования Самарской области благодаря национальному проекту «Образование»?

Ответ на Ваш вопрос начну с сухих цифр статистики. В этом году в 63 школах губернии созданы центры «Точка роста», в 84-х - поставлено современное цифровое и мультимедийное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в Новокуйбышевске открыт детский технопарк «Кванториум», в двух коррекционных школах обновлена материально-техническая база, в пяти колледжах оборудованы 12 мастерских. В августе завершено строительство 2-й очереди школы на 5 Просеке в г.о. Самара на 850 мест. В двух школах Клявлинского и Нефтегорского районов Самарской области отремонтированы спортзалы, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Это числовые показатели, но я неоднократно говорил, что в национальном проекте «Образование» за цифрами стоит успех каждого ребенка.

- Если говорить про успехи, какие значимые достижения у системы образования?

- Успехи отрасли образования – это, прежде всего, достижения наших учеников.

Самарская область занимает 5 место в стране по достижению образовательных и воспитательных результатов. Это и достижение высокого уровня подготовки наших детей, развитие функциональной грамотности и поступление выпускников в региональные вузы, техникумы и колледжи, а также результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников, и занятость выпускников СПО.

Наш регион по итогам 2021 года занимает 5 место в стране по охвату детей программами дополнительного образования. В этом направлении у нас активно развито межведомственное взаимодействие. В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» мы создали Навигатор системы дополнительного образования. Он дает возможность конструировать индивидуальные образовательные траектории обучения детей. Мы перед собой поставили цель - увеличить охват детей техническим творчеством. По итогам 2022 года этот показатель равен 26%. Во многом это благодаря национальному проекту «Образование». В его рамках в 214 школах открылись центры «Точка роста», в Самаре и Тольятти созданы центры цифрового образования «IT-куб», а на базе Самарского государственного технического университета – Дом научной коллаборации, закуплен мобильный Кванториум, в 232 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для создания цифровой образовательной среды. Кроме того, по инициативе нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 54 школах мы создании мини-технопарки, в 39 образовательных организациях обновили кабинеты технологии, а в 235 – поставили мобильные компьютерные классы. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил, что в России необходимо уделять особое внимание инженерному делу, развивая его. Руководителям всех учреждений дошкольного образования во время Августовской педагогической конференции было дано поручение в этом учебном году создать детские конструкторские бюро или детские инженерные мастерские либо уголки юного инженера.

Еще несколько поводов для гордости. Самарская область вышла на второе место в интеллектуальной олимпиаде школьников среди субъектов Приволжского федерального округа. В регионе есть учреждения, на которые стоит равняться в вопросах развития одаренности детей.

В этом учебном году мы начали реализовывать модель сетевого взаимодействия базовых школ РАН с равноправными школами партнерами в нашем регионе (мы их назвали “школами побратимами”). Они осуществляют совместные проекты, объединяя ресурсы.

- В Самарской области уделяется большое внимание развитию и поддержке талантливой молодежи. В декабре был принят важный финансовый документ – бюджет на 2023 и плановый период 2024, 2025 года. В нем сохранены средства на «стимулирование» одаренных людей?

- Не просто сохранены, а даже увеличены. Не менее 1200 талантливых школьников, студентов, аспирантов, выдающихся ученых станут получателями стипендий, премий, выплат и грантов.

Предусмотрены премии и выплат педагогам (наставникам), ставшим лауреатами конкурсов профессионального мастерства или подготовившим победителей и призеров олимпиад, конкурсов, чемпионатов различного уровня.

Будут направлены средства на поддержку научных проектов, выполняемых в вузах и научных организациях региона.

- В этом году в регионе масштабно ремонтировались образовательные учреждения. Работу в этом направлении планируется продолжать?

- Вы абсолютно правы, наш регион принимает участие в федеральной программе по капитальному ремонту школ, плюс мы проводим эту работу за счет средств областного бюджета.

В будущем году мы в рамках национального проекта «Образование» капитально отремонтируем спортивные залы в двух школах в Кошкинском и Большечерниговском районах. В 24 муниципалитетах отремонтируем и оснастим пищеблоки в 162 образовательных организациях. Еще в 55 – будет проведен ремонт в рамках региональной программы.

- Чтобы вы пожелали коллегам в канун Нового 2023 года?

- Уважаемые коллеги, в преддверие нового года хочу сказать вам спасибо. Вместе мы справились с вызовами времени и выполнили задачи, которые поставил перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Пусть наступающий 2023 станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий, побед и принесет успехи в нашем общем деле на благо Самарской области, ради ее процветания и всестороннего развития. Новый год – это сказочный, чудесный праздник, который дорог нам с самого детства и наполнен светлыми надеждами. Я хочу, чтобы все загаданное под бой курантов исполнилось. От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а в Вашем доме всегда будут тепло, уют и радость!