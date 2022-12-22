15 лет пролежал в земле: в Самарской области нашли пропавшего в 2008 году пенсионера

В 2022 году в результате оперативных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого в убийстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 15 лет назад в Нефтегорском районе Самарской области случилось загадочное происшествие. При неизвестных обстоятельствах пропал пожилой мужчина, его нигде не могли найти. После возбуждения уголовного дела по статье «Убийство» преступление так и не смогли раскрыть. И вот спустя 15 лет тайна открылась.

Пролежал в земле 15 лет

В октябре этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя села Утевка. Он проводил земляные работы на участке и в это время наткнулся на кости. Оказалось: останки человека.

Специалисты выехали на место происшествия, собрали материал и провели экспертизу. Результаты показали потенциальное совпадение с генетическим профилем ранее пропавшего без вести в июле 2008 года местного жителя. Старое уголовное дело пришлось поднять.

В то время житель села Утевка сообщил, что его 68-летний отчим ушел из дома и не вернулся. Не удавалось установить обстоятельства пропажи почти год. Поэтому в январе 2009 года по данному факту СУ СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Таким образом, убитый мужчина пролежал в земле около 15 лет, в этом году ему исполнилось бы 82 года, а убийца все еще безнаказанно разгуливал на свободе.

Пасынок убил отчима и закопал тело

В этом году картину преступления установили. По версии следствия, летом 2008 года в селе Утевка мужская компания собралась в частном доме, где распивала спиртные напитки. Хозяин дома решил пойти отдыхать. В это время к нему подошел его пасынок и стал требовать денег на спиртное.

Пожилой мужчина отказался дать денежные средства. Из-за этого мужчина разозлился и стал избивать своего отчима. Его ярость привела к трагическим последствиям. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Вызвать скорую, пойти в полицию и сознаться в преступлении молодой человек не решился.

— Труп отчима он решил закопать на одном из заброшенных сельских участков. Несмотря на значительный объем проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в то время тело мужчины найти не удалось. А свидетели постоянно меняли свои показания, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В 2022 году в результате оперативных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого в убийстве. В селе Домашка Кинельского района 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. По информации полицейских, он уже ранее был судим. В настоящее время задержанный дал признательные показания. На время следствия суд решил заключить его под стражу. Все обстоятельства преступления 15-летней давности еще предстоит установить специалистам.