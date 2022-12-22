ОК представили обновления для создателей контента: полноэкранная версия ленты, фотовитрина, новые профиль и комментарии

Авторы получат новые возможности для работы с контентом и аудиторией.

Одноклассники в специальном фильме OK.Update презентовали масштабные обновления контентной платформы соцсети в 2023 году. В первую очередь изменения коснутся отображения контента в мобильных приложениях: ОК представили концепцию полноэкранной ленты, новый профиль с фокусом на публикациях пользователя и обновленную систему комментариев. Кроме того, авторы получат новые возможности для работы с контентом и аудиторией.

Новая концепция ленты новостей

ОК меняют представление о потреблении контента в соцсети и презентуют новый подход к просмотру публикаций в ленте. Соцсеть сделала возможным полноэкранное отображение контента вне зависимости от его формата. Квадратные фотографии, горизонтальные и вертикальные видео, текстовые посты – любые типы контента будут отображаться в ленте в формате «один экран – одна публикация», без полей и лишних элементов. Можно будет листать ленту с помощью простого свайпа, а также переключаться между темной и светлой темами.

Благодаря этому пользователь сможет сосредоточить внимание на просматриваемой публикации, а авторы получат еще более высокую вовлеченность в свой контент. Новая концепция ленты уже активно тестируется и внедряется в различные контентные сервисы ОК, а также в мобильные приложения на iOS и Android.

Новый профиль с фокусом на ленте пользователя

Новый подход к отображению контента нашел отражение и в обновлении профиля. В OK.Update социальная сеть представила новую страницу пользователя, дизайн которой также сосредоточен вокруг контента пользователя.

В профиле будут в первую очередь показываться фотографии, видео и посты владельца страницы, а не его реакции на контент друзей или групп. Лента публикаций пользователя в течение 2023 года получит все преимущества новой концепции ленты новостей ОК. За счет этого авторы, предприниматели и знаменитости смогут более ярко презентовать себя, а их контент можно будет посмотреть в полноэкранном режиме не только в ленте, но и на личной странице.

В ближайшее время также обновится главная страница профиля – она станет лаконичнее и будет отражать только самую основную информацию о человеке. Благодаря этому гости профиля смогут уже с первого экрана перейти к опубликованному контенту пользователя. Кроме того, в профиле появится возможность написать текстовый статус, в который можно добавить описание своей группы или страницы.

Новые комментарии и обсуждения прямо из ленты

С новым подходом к отображению контента ОК меняют и возможности для реакции на него со стороны аудитории. Комментарии в мобильных приложениях будут показываться прямо в ленте без необходимости переходить на отдельный экран, а новая двухуровневая система упростит авторам публикаций работу с обратной связью. Пользователи по-прежнему смогут использовать комментарии для общения на самые разные темы, а авторы получат возможность видеть основные направления дискуссии.

Кроме того, в комментариях появятся реакции, которые помогут быстро отреагировать на ту или иную фразу без необходимости отправлять лишние комментарии под публикацией. Ранее комментарию можно было поставить только значок «Класс». Новые комментарии появятся в приложениях ОК в начале 2023 года.

Рекомендательная система на основе хобби в сервисе «Увлечения»

В сервисе «Увлечения», который ОК запустили в сентябре 2022 года, появится новая уникальная система рекомендаций на базе нейронных сетей. Она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлеченность даже в самые узкие тематики. Благодаря разметке контента на тысячи категорий ОК будут рекомендовать пользователям действительно интересный именно им контент. Ежемесячно «Увлечения» посещают более 20 миллионов человек, а самые активные пользователи проводят в сервисе уже на 40% больше времени по сравнению с первым месяцем после запуска.

С новыми рекомендациями пользователям будет еще интереснее смотреть контент о своих увлечениях, а авторы смогут увеличить охват максимально релевантной аудитории. Например, в категории «Мода» система порекомендует контент на более узкие тематики с подкатегориями: базовый гардероб или праздничные образы.

Фотовитрина – единая точка работы с фотоконтентом

ОК также полностью переосмыслили сервис «Фото». В начале 2023 года он превратится в настоящую творческую студию для работы со своими фотографиями или вдохновения на создание нового визуального контента. Пользователи смогут отредактировать и опубликовать свои фотографии или собрать их в альбом для удобства работы в едином разделе, не покидая страницу фотовитрины.

Специальный раздел «Идеи» стал единой точкой со всеми сервисами соцсети, которые позволяют создать из своих фотографий новые формы контента. Сервис «Воспоминания» не только предложит сгенерированный нейросетью клип из снимков пользователя, но и позволит сделать из подходящих фото собственное видео под музыку. Deepfake-технология дает возможность создать анимацию с портретами пользователя в новом образе. Сервис «Фотокниги» позволяет собрать настоящий фотоальбом в разной стилистике с функцией раскраски памятных снимков.

Рейтинг авторов в ОК

На премьере фильма OK.Update также был представлен новый инструмент для работы авторов со своей аудиторией. ОК делают все для того, чтобы авторы не только получали охват, но и могли осознанно взаимодействовать с читателями и зрителями их контента.

Для этого в ОК появился рейтинг авторов. Он поможет создателям контента оценить отношение аудитории к их публикациям по четырем ключевым метрикам и понять, как улучшить свою группу. Рейтинг отображается в формате диаграммы и в процентах демонстрирует активность, одобрение, вовлеченность и разнообразие группы, которые можно сравнить с показателями других авторов той же тематики.

Расчет рейтинга происходит динамически и обновляется еженедельно, что позволяет авторам регулярно получать оценку своего контента на платформе. На изменение показателей метрик влияют десятки различных факторов. Например, регулярность публикаций материалов, качество обратной связи от подписчиков и негативный фидбэк, вовлеченность в контент относительно его охвата, уникальность, разнообразие публикаций и многое другое. Рейтинг авторов появится в статистике групп на всех платформах соцсети до конца года.