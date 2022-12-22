Бросился из-под кровати и сломал клык: как я пыталась приручить агрессивного чихуахуа и что из этого вышло

Это только кажется, что маленькие собачки милые и безобидные Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вообще-то я заядлая кошатница. Всю жизнь обожаю кошек, и они отвечают мне взаимностью, а в доме всегда полным-полно мяукающих питомцев. Но волею случая в моей жизни появился ОН – чихуахуа по кличке Эрик. Тот, кто говорит, что маленькая собака – это просто гавкающая кошка, просто никогда не имел дела с этим агрессивным исчадием ада, каковым на поверку оказался чих. Однако я решила приручить его во что бы то ни стало. И вот что из этого вышло.

«Ребенок наигрался»

На дворе стояло лето и мне хотелось гулять, ходить на пляж, а вечерами пить кофе на набережной. И при этом не зависеть от рабочих планов друзей-подруг и от их возможности составить компанию. Сын уехал с бабушкой на курорт, и мне срочно нужен был компаньон, готовый гулять всегда и везде.

- Собака. Мне нужна собака, - решила я. – Тем более, что сын уже давно просил песика.

Красавчик Эрик покорил меня с первого взгляда Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сказано – сделано. Я полезла на Авито в поисках будущего питомца. Большие или даже средние породы отмела сразу - не потяну ни финансово, ни физически. Маленькие собачки стоили немаленьких денег – щенки в питомниках от 50 тысяч рублей, без документов - от 30 тысяч. Но были и те, кого почему-то отдавали почти даром. Сначала мне на глаза попалось объявление, где бабушка отдавала щенка той-терьера. Мы даже договорились встретиться. Но вдруг я увидела ЕГО. Песочный чихуахуа с белыми «носочками» на лапках сразу покорил мое сердце.

Но отдавали малыша не бесплатно, а за 6 тысяч рублей.

- Здравствуйте! За 5 тысяч уступите, могу приехать прямо сейчас.

- Здравствуйте, да, конечно, забирайте. В сентябре ему будет 4 года, есть паспорт и клеймо, брали в питомнике, - быстро ответила продавец.

- По какой причине продаете?

- Ребенок наигрался.

Я удивилась: взять из питомника за бешеные деньги собаку, которая при с своих размерах не может даже доставить больших хлопот - и через три года с ним распрощаться. Но решила съездить и посмотреть лично.

«Он вас даже не укусил»

Встретили меня приветливо.

- Вот он - Эрик. Он трусишка, весит 2 кг. Ходит на пеленку, можно даже не гулять, - сказала миловидная женщина.

Я обратила внимание, что в комнате на кровати во весь рост разлегся огромный мейкун.

- С котом ладит? У меня дома кошки.

- Да, они вообще лучшие друзья, - ответила хозяйка.

Я погладила Эрика, а женщина сильно удивилась.

- Он вас даже не укусил! Невероятно, - это был первый тревожный звоночек.

Во вторую попытку погладить пса, он чуть не отгрыз мне пальцы. Все же я решила взять чихуахуа себе, несмотря даже на это недоразумение с поглаживанием. Мало ли, собаке привыкнуть надо. Хозяйка уверила, что через три дня он привыкнет ко мне и будет ласковым и милым.

Пес забился за кровать и с рычанием кидался в ответ на попытки его оттуда вытащить Фото: Наталья АРТЯКОВА

Однако этого не произошло ни через три дня, ни через неделю. Пес был агрессивен ко всему - кошки, люди, не важно. Сначала было забавно наблюдать, как чих, размером меньше моей кошки, пытается кинуться и укусить. Не до смеха стало, когда Эрик забился под диван. Песик не ел и не пил несколько дней. Попытки вытащить его оттуда заканчивались провалом, он кидался, рычал, а из его глаз лились слезы. Я поняла, что ничем хорошим эти посиделки под диваном не закончатся, поэтому пришлось просить помощи у профессионалов.

«Он просто больше никому не верит»

Александр Глотов работает кинологом в УФСИН по Самарской области уже много лет, он профессиональный собачий психолог. Александр любезно вызвался помочь мне приручить бойцовского чихуахуа и заодно понять, что же творится в его маленькой головке.

Расспросив бывшую владелицу, я узнала, что ее дочка купила собаку себе, но через некоторое время потеряла интерес к питомцу. Эрика отдали бабушке, которая больше любила мейкунов, а до маленького чихуахуа ей не было дела. Дважды преданный малыш не справился со стрессом от постоянной смены хозяев, поэтому стал очень агрессивен ко всем людям.

- Он просто больше не доверяет никому, нужно заслуживать его доверие. Это долгий и трудный процесс, поэтому готовьтесь, - сказал мне кинолог и мы начали работать с псом.

Чихуахуа размером меньше кошки, но может быть очень грозным Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Бросился и разодрал руку»

Для начала нужно было решить проблему с питанием малыша. Два дня без еды и воды - это уже большой стресс для организма маленькой собаки. Кинолог сказал, что нужно аккуратно вытащить Эрика из-под дивана, а потом забаррикадировать все места, где можно скрыться. Также нужно было ограничить его встречи с кошкой, так как это тоже влияет на его психику.

Процесс извлечения чихуахуа из труднодоступного места был не из легких. После получаса борьбы мне все же удалось поймать его полотенцем, но не обошлось без травм. Эрик сломал нижний клык, а у меня была разодрана рука.

Малыша поместили в отдельную комнату и закрыли доступ для кошки. Чих не ел и не пил два дня, поэтому, по совету кинолога, еду вводили аккуратно.

- Нужно дать немного кефира, отварить легкий фарш из курицы или индейки, но не солить и не перчить, можно каплю подсолнечного масла. И обязательно поставьте свежую чистую воду, ему сейчас нужно больше пить, - сказал Александр.

Сначала Эрик боялся даже подойти к мискам, но все же голод одержал верх и малыш съел полную миску фарша, запил все кефиром и потом попил немного воды. Ура, процесс пошел! Но при приближении к нему Эрик по-прежнему начинал агрессировать.

Малыш Эрик обрел счастье в новой семье Фото: Наталья АРТЯКОВА

Александр посоветовал не акцентировать внимание на собаке: дескать пусть самостоятельно изучает запахи нового дома. Повезло, что на время его привыкания ребенка не было дома, поэтому пес мог спокойно ходить по всему помещению. Так прошло несколько дней. Эрик так и не давался в руки. Однако были и успехи - он больше не гавкал, когда я заходила в комнату. Через неделю мы познакомились с кошкой, моя Матильда пошипела на нового питомца и потеряла к нему интерес. В общем, вечной дружбы не получилось, увы.

Выбрал хозяином сына

Через неделю домой с курорта вернулся мой семилетний сын. Он очень обрадовался собаке, так как давно мечтал о верном друге. То, что произошло дальше, повергло нас всех в шок. Эрик сразу же выбрал своим хозяином ребенка. Сын взял его на руки и это была любовь с первого взгляда. Никакой агрессии! Ни разу пес не попытался его укусить! Вместо этого маленький агрессор вовсю ласкается, облизывает сыну лицо и виляет хвостом.

Семилетний сын подружился с песиком сразу и навсегда Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Как же так? Я же брала собаку для себя? - с ноткой ревности позвонила я собачьему психологу.

- Теперь ребенка нужно учить быть хозяином, он должен правильно давать команды собаке. Ваш сын должен научить своего нового друга не проявлять агрессию на других обитателей дома, в том числе на животных. Первое, что нужно усвоить Эрику - команда «Нельзя». Ее нужно подавать с повышением тембра голоса, иначе не сработает. На все, что собака делает не верно, в том числе и лай на людей, нужно подавать команду «Нельзя», - посоветовал Александр.

На удивление, это сразу сработало. Я не поверила своим глазам, когда сын сказал чиху «Нельзя» и тот сразу перестал на меня огрызаться. В этот момент я поняла, что ребенок уже готов самостоятельно ухаживать за питомцем, а Эрик - это умный пес, который уважает своего нового хозяина. Я успокоилась и с тех пор воспитание маленького чихуахуа упало на плечи семилетнего первоклассника.

Песик ни на шаг не отходит от юного хозяина Фото: Наталья АРТЯКОВА

Конечно, психику преданного несколько раз чихуахуа нужно еще долго восстанавливать. Я помогаю ребенку в этом, давая советы, который в свое время дал мне Александр. Сейчас Эрик живет в нашей семье уже полгода, за это время была проведена большая работа, но она принесла свои плоды. Наш маленький чихуахуа - самый лучший друг и член нашей семьи. Мы заботимся о нем, а он дарит нам свою любовь и поднимает настроение.

СОВЕТЫ КИНОЛОГА

Если вы взяли взрослую собаку из чужой семьи: 1. Если вы привели домой собаку, и она забилась в труднодоступное место, нужно выманить ее оттуда и закрыть все лазы. Собаку необходимо ограничить в одной комнате. 2. Поставить миски с едой и водой. Обязательно индивидуальные миски, не посуда из своего сервиза. Далее из этих мисок пес будет кушать, поэтому он должен привыкнуть к ним. 3. Если пес ест и пьет с самого начала хорошо, то нужно постепенно переводить его на удобный вам корм. Если в другой семье он питался «со стола», а вы хотите кормить собаку сухим сбалансированным питанием, то делать это нужно постепенно. 4. Если из-за стресса собака не ест и не пьет несколько дней, нужно начать подкармливать его натуральной легкой пищей. Можно дать кефир, куриный или говяжий фарш без специй, сырое яйцо. Собака должна пить больше воды. 5. Иногда на ввод новых продуктов у собаки может начаться расстройство желудка. Если это произошло, в еду можно подсыпать Ветом-1000, который нормализует пищеварение. 6. Нельзя давать собаке доминировать в доме. Все попытки агрессии к хозяину нужно пресекать немедленно. Первая команда, которую нужно изучить – «Нельзя». 7. Не пугайте пса резкими звуками и движениями, он должен привыкнуть к новой атмосфере. 8. Только терпение, любовь и забота поможет новому хозяину подружиться с питомцем. Чем больше времени вы будете проводить с четвероногим, тем быстрее он привыкнет и начнет вам доверять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У мужа много таких, как я»: злая судьба усадила самарчанку в инвалидное кресло, но она нашла свою любовь

Жительница Самары потеряла возможность ходить и завела девять собак (подробности)