«Любил рыбалку, был хорошим наставником»: что рассказали об умершем самарском хирурге Иване Есмейкине коллеги

Иван Есмейкин любил рыбалку и свой огород

На 66 году ушел из жизни самарский хирург Иван Есмейкин. Врач проработал в хирургическом отделении в больнице имени Пирогова больше 40 лет. Мужчина скончался в среду, 21 декабря 2022 года. Виной всему стала тяжелая болезнь. О трагедии сообщили на сайте госучреждения.

«К нему часто обращались за советом»

Иван Михайлович пришел трудиться в больнице имени Пирогова почти сразу после окончания университета. Белый халат пришелся ему впору — врач достиг высоких успехов в профессиональном деле.

- Коллеги часто обращались к нему за советом, а он никогда не отказывал в помощи. Очень хорошим специалистом был. Конечно, пользовался уважением среди пациентов, - вспоминает заведующий отделением, врач-нейрохирург Сергей Сергеев.

«Он учил меня оперировать»

Товарищи по цеху, друзья и пациенты вспоминают Ивана Михайловича, как человека с большим и добрым сердцем.

-Это был замечательный человек, врач, друг и наставник. Скорбим в связи с его кончиной и выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Человек, который учил меня оперировать колоректальную хирургическую патологию, - пишет на своей странице в социальных сетях главный врач ГБУЗ Самарской городской клинической больницы N1 им. Н. И. Пирогова Анатолий Титов.

«Все свободное время посвящал рыбалке»

Как отмечают знакомые погибшего, он безумно любил свою семью. У него остались жена, двое сыновей и внуки.

-Всегда был спокойным, обходил конфликты стороной. Мы проработали с ним 30 лет вместе, знал я его хорошо. Любил рыбалку, все свободное время посвящал этому делу. Еще был не прочь повозиться в огороде на даче, - рассказал журналисту «КП-Самары» врач высшей категории Виктор Афанасенко. Мужчина работал заведующим хирургического отделения в больнице имени Пирогова, где и трудился Иван Есмейкин.

Проводить в последний путь

Прощание с самарским хирургом состоится 23 декабря с 10 до 11 утра в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова в Самаре по адресу улица Полевая, дом 80ж. В 11:00 пройдет панихида в храме на территории больницы.