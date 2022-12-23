Долгожданный снег пришел в Самару Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вечером в четверг, 22 декабря 2022 года, в Самару пришла настоящая зима. На город обрушились сильный мокрый снег и метель. Непогода вызвала заторы на дорогах. Рассказываем, как областная столица пережила снегопад и что сейчас происходит на улицах.

Многие самарцы обрадовались снегу и надеются, что он останется до Нового года / Фото: Самара № 1

Снег обильно повалил ближе к шести часам вечера. К окончанию рабочего дня пробки на дорогах Самары достигли 9 баллов. Движение затрудняли и снежный накат на проезжих частях, и метель, которая сильно ухудшила видимость. К сожалению, не обошлось без ДТП. На улице Белорусской на «встречке» столкнулись «Рено Логан» и «Хендэ Солярис». В аварии пострадали оба водителя.

Блогер Евгений Щекин снял на видео, как Самара оказалась во власти стихии.

Из-за сильного снега был объявлен желтый уровень опасности. Коммунальщикам пришлось перейти на усиленный режим работы. В ночь на пятницу, 23 декабря 2022 года, улицы Самары расчищали 158 человек и 143 единицы техники. В итоге к утру в городе расчистили 80% проезжих частей и 60% пешеходных зон.

Коммунальщики боролись с последствиями непогоды всю ночь Фото: администрация Самары

— Оцениваю ситуацию как удовлетворительную. Для движения общественного транспорта препятствий нет. Продолжается обработка остановочных площадок и тротуаров, — отметил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Что касается дворов, то коммунальщики расчистили выходы из подъездов и тротуары на 62%, а внутриквартальные проезды — на 54%. В дневную смену бороться со снегом будут 2 945 дворников и 63 машины.

К утру дворы в Самаре расчистили примерно на 60% Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Отметим, качество и ход работы коммунальных служб контролировали главы районов. Они начали объезжать свои территории кто в 4, кто в 5 утра. Глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков на своей странице в соцсети отметил, что не все УК вышли на уборку снега своевременно. К «двоечникам» будут принимать соответствующие меры.

В городе продолжается уборка тротуаров, остановочных площадок и других зон Фото: администрация Самары

По прогнозам синоптиков, мокрый снег не покинет Самарскую область как минимум до конца этой недели. Так что в предстоящие дни коммунальщикам предстоит еще много работы.

Отметим, несмотря на серьезное испытание погодой, самарцы оказались рады снегопаду. Декабрь 2022 года вышел очень бедным на осадки. Большую часть месяца горожане наблюдали только голую землю и серый асфальт. Прошедший снег вернул жителям областной столицы ощущение праздника. Теперь самарцы просят небесные силы, чтобы они подарили небольшой морозец, иначе все сугробы вновь рискуют растаять.

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