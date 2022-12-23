В Самаре хирурги придумали уникальную методику лечения инфекционных заболеваний грудной стенки

Хирурги успешно внедрили новый метод восстановления грудной стенки / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Самарские медики придумали новый способ лечения инфекционно-воспалительных заболеваний грудной стенки. Авторы методики, с помощью которой удалось сохранить здоровье уже 12 пациентам с остеомиелитом грудины и ребер, — торакальные хирурги больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Уникальная методика лечения

По словам специалистов, лечение проводится в два этапа. Первый — очищение раны и удаление микробной флоры. Для этого используют вакуум-ассоциированные повязки. Они позволяют подготовить рану ко второму этапу — устранению дефекта грудной стенки. В качестве пластического материала хирурги используют собственные ткани пациента. Это могут быть различные варианты мышечных лоскутов на питающих сосудах.

Одним из пациентов, которого лечили по новой методике, стал житель Самары Вячеслав Федосеев. Ранее мужчине провели операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Через некоторое время у него развилось осложнение, началось воспаление. Самарца госпитализировали в больницу Пирогова в экстренном порядке. Ему провели несколько уникальных операций. Сейчас пациент уже идет на поправку.

— По мировой статистике, такие осложнения возникают у 5-7% пациентов, перенесших обширное хирургическое вмешательство — шунтирование, замену клапанов. Это зависит от соматического состояния человека, сопутствующих заболеваний, — рассказал заведующий хирургическим отделением № 17 больницы Пирогова Сергей Родин.

Пациенты хорошо переносят операционные вмешательства и быстро восстанавливаются / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Пациенты быстро восстанавливаются

Другой пациент, которому самарские хирурги спасли жизнь, — Автандил Липартелиани. Мужчина попал в больницу в тяжелейшем состоянии. У него диагностировали инфекцию костной ткани грудной стенки, которая развилась на фоне сахарного диабета. Гнойный артрит образовался между ключицей и грудиной.

— Мы провели три вмешательства: на первом этапе вскрыли очаг воспаления и очистили источник инфекции, затем убрали инфицированные ткани, а в ходе пластической операции устранили дефект, — пояснил заместитель главврача по хирургии, врач-торакальный хирург Михаил Медведчиков-Ардия.

Специалист отметил, что подобные операции медики больницы Пирогова начали выполнять в 2022 году. Пациенты хорошо переносят разработанные торакальными хирургами способы пластики грудной стенки. Процесс восстановления проходит быстро. Все, кто перенес подобные вмешательства, находятся в хорошем состоянии.

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