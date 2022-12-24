Огромный дом-октагон с видом на Волгу продают в Самаре. Показываем, что там есть

Необычный восьмиугольный дом расположен на 9-й просеке в Самаре Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу уникальный трехэтажный коттедж с видом на Волгу. Дом выполнен в форме октагона (восьмиугольника). Он расположен на 9-й просеке в Промышленном районе. Владелец оценил постройку и участок под ней в 285 млн рублей (или 4 млн долларов). Объявление в декабре 2022 года появилось на сайте «Авито».

— Дом выполнен в классическом стиле с цоколем, мансардой и балконом по всему периметру. В нем нет ни одной прямой комнаты. Всего их 12. Также есть пять санузлов и три джакузи, — рассказывает продавец.

В трехэтажном коттедже имеются 12 комнат, пять санузлов и три джакузи Фото: Авито.

Площадь коттеджа составляет 550 квадратных метров. Два этажа в доме представляют собой четыре отдельные квартиры: комната + гардеробная + санузел. Также особняк, фасад которого украшен плиткой из натурального дагестанского камня — ракушечника, может похвастаться двумя каминами и панорамными окнами, из которых открывается прекрасный вид на ухоженный двор и Волгу.

В доме есть два камина Фото: Авито.

Дом имеет два автономных выхода: на первом этаже и в цоколе, который представляет собой большой гостевой зал с эксклюзивной итальянской мебелью. Последний ведет в прекрасный сад. К слову, площадь участка у дома, который поделен на два уровня, — 50 соток. В нем есть место не только декоративным растениями (туи, ели, пихты, дубы) и удобным дорожкам, но еще и детской площадке с игровым оборудованием.

Во дворе коттеджа есть собственная детская площадка Фото: Авито.

Во дворе коттеджа расположена летняя кухня с открытой (мангальной) и закрытой (с русской печью) зоной. Там же есть огромный погреб с большим количеством мест для хранения. Еще на территории особняка есть двухэтажный гараж на три машины. На втором этаже расположены помещение для охраны, бильярдная комната, два санузла и душевая кабина.

Вокруг коттеджа установлен высокий забор. Венчают его кованые автоматические ворота. Продавец отмечает, что даже они уникальны и весьма дороги. По его словам, ворота с калиткой выполнены по тому же проекту, что и во дворцах Санкт-Петербурга.

Рядом с домом имеется красивый благоустроенный сад Фото: Авито.

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