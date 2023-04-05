«Клещей в этом году будет больше»: эксперт Роспотребнадзора рассказала о нашествии кровососов в Самарской области

Сезон клещей уже начался. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году весна посетила самарцев раньше обычного. Уже с середины марта многие сменили зимние пуховики на легкие курточки. Тепло разбудило и кровосов. Специалисты уже объявили начало сезона клещей. Узнали у экспертов, ждать ли в этом году нашествия клещей, где будут очаги и как обезопасить себя от укусов.

Клещей будет больше

- Начала сезона активности клещей во многом зависит от погодных условий, - рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Росподребнадзора по Самарской области Татьяна Баканова в эфире радио «КП-Самара». - Если учитывать погоду на сегодняшний день - клещи уже появились. По статистике 2023 года, количество обратившихся в лечебно-профилактические учреждения с укусом клеща - 102 человека, из них 45 – дети.

За 2022 год в лечебно-профилактические учреждения Самарской области по поводу укусов клещей обратились 4698 человек, из них детей до 17 лет – 1633. Зарегистрировано 15 случаев клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита. На территории региона действуют 26 эндимичных очагов, в которых существует риск подхватить инфекцию после укуса клеща, например клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз.

- 5 городских округов: Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск

- 21 сельский район: Безенчукский, Богатовский, Б-Глушицкий, Борский, Волжский, Елховский, Камышлинский, Кинельский, К-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Ч-Вершинский, Шенталинский и Шигонский.

- Обычно популяция клещей достигает пика в мае месяце, но с учетом такого теплого апреля, я думаю, что количество случаев с присасывающимися клещами будет больше, чем в прошлом году, - комментирует Татьяна Баканова.

С целью предотвратить укусы и избежать заражения населения инфекционными заболеваниями, которые передаются через клещей, каждый год проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, в лесах, которые находятся около населенных пунктов, на кладбищах, в летних оздоровительных учреждений для детей и на турбазах.

Зачем нужна вакцинация

Наиболее эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита - вакцинация. Каждый год профилактические прививки делают тем, у которых профессиональная деятельность протекает в эндемичных территориях. Это лесники, нефтяники, геологи и т.д.

В 2022 году против клещевого вирусного энцефалита в Самарской области привили 10830 человек.

- Курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций с наиболее оптимальным интервалом между ними 5-7 месяцев, последняя прививка делается не позднее, чем за две недели до выхода в очаг КВЭ. Ревакцинацию проводят однократно через год после завершенной вакцинации, последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно, - рассказала Татьяна.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, НИИ, оказывающих данную услугу, после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Как не дать клещу укусить себя

Помимо вакцинации клещевых инфекций можно избежать благодаря соблюдению базовых правил безопасности.

Одеться надо так, чтобы клещ не заполз под одежду, а еще чтобы кровососа можно было быстро заметить. Специалисты дают следующие советы:

- Носить однотонную и светлую одежду (на светлом фоне легче заметить клеща).

- Брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой; верхнюю часть одежды заправлять в брюки.

- Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке.

- На голову необходимо надевать капюшон, пришитый к рубашке или заправлять волосы под головной убор.

- Обработку одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно).

- То и дело надо осматривать себя и своих спутников. Клещ редко впивается сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) он ползает, выбирая место укуса.

Проводить осмотр следует каждые 15-20 мин, обращая внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.

- Если обнаружили клеща - лучше всего будет как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, необходимо либо стерильным пинцетом, либо пальцам, обернутыми чистой марлей, перпендикулярно поверхности укуса извлечь паразита из кожного покрова, а потом место укуса продезинфицировать любым средством - спиртом, йодом, одеколоном. Клеща желательно отправить в лабораторию, чтобы исследовать его на предмет его инфицированности, - советует Татьяна Баканова.

Симптомы заражения

Для заболеваний, которые можно подхватить от клещей, характерна сезонность - весна и осень. Инкубационный период длится 10-14 дней, но может протекать также от одного до 60 дней.

Симптомы:

- озноб,

- сильная головная боль,

- резкий подъем температуры до 38-39 градусов,

- тошнота,

- рвота,

- мышечные боли, которые часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей,

- лицо у больного краснеет, нередко краснота распространяется и на туловище.

Заразиться клещевым энцефалитом могут все, независимо от возраста и пола. Но есть люди, которые подвержены наибольшему риску. Это те, кто часто бывает в лесу. Подхватить энцефалит можно в пригородных лесах, лесопарках, на огородах или в садах.

Куда можно отнести клеща в случае укуса?

Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: Самара, пр. Г. Митирева, 1.

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Прием и исследование материала: пн-пт с 9-00 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: Тольятти, Московский проспект, 19.

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Прием и исследование материала: пн-чт с 9-00 до 15-00, пт с 9-00 до 11-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).