Может ли «Акрон» сыграть с «Крыльями Советов» в Кубке России 2022/2023

Команды из Самарской области могут встретиться даже в финале турнира. Фото: ФК «Акрон» / ФК «Крылья Советов».

Тольяттинский «Акрон» в этом сезоне серьезно пошумел в Кубке России. Сначала красно-черные выбили «Аланию», а потом поочередно обыграли три клуба РПЛ – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Останавливаться тольяттинцы явно не планируют. Сейчас «Акрон» ждет, когда определятся все его возможные соперники и пройдет жеребьевка второго этапа Пути регионов Кубка России.

За трофей борются и самарские «Крылья Советов». Подопечные Игоря Осинькина идут по параллельной ветке – по Пути РПЛ. Там «Крыльям» предстоит решающий матч за выход в финал ветки против ЦСКА. Игра пройдет 5 апреля в Москве.

У многих болельщиков возникает вопрос – а могут ли две команды из Самарской области «Акрон» и «Крылья Советов» сыграть друг против друга в Кубке России 2022/2023. Отвечаем на него.

Есть несколько вариантов

Если кратко – могут. Теперь развернуто. Есть несколько вариантов развития событий.

Первый – если «Крылья» проиграют ЦСКА. Тогда борьба за трофей для самарцев не закончится, они получат еще один шанс побороться за Кубок, но уже в Пути регионов. Там, напомним, как раз «Акрон».

«Крылья Советов», если уступят ЦСКА, сыграют или с тольяттинцами, или с победителем пары «Краснодар» - «Ростов».

Второй вариант развития событий – «Крылья Советов» и «Акрон» встретятся в финале Пути регионов. Чтобы это произошло, самарцам нужно обыграть ЦСКА, а потом проиграть в финале Пути РПЛ «Уралу». «Акрону» тем временем нужно будет пройти «Спартак» или ЦСКА, а потом обыграть еще одного соперника из РПЛ – «Спартак», ЦСКА, «Ростов» или «Краснодар».

Самый фантастический вариант

Не запутались? Тогда вот еще один вариант, самый желанный для болельщиков из Самарской области и, пожалуй, самый невероятный – «Крылья» и «Акрон» сыграют в финале Кубка России.

Для этого самарцам нужно будет обыграть ЦСКА сегодня, а затем одолеть «Урал» в финале пути РПЛ Кубка России.

У «Акрона» задача еще сложнее – надо обыграть во втором этапе полуфинала Пути регионов сначала одну команду Премьер-лиги (напомню, что это могут быть «Спартак» или ЦСКА), а потом выбить из турнира еще две команды РПЛ. Это могут быть «Спартак», ЦСКА, «Ростов», Краснодар» и «Урал».

У команды из Самарской области большие шансы встретиться, однако это может и не случиться. Все станет немного яснее, когда «Крылья» сыграют с ЦСКА и пройдет жеребьевка следующей стадии Кубка России.