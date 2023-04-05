Историческую гостевую победу "Акрон" одержал на глазах более чем 2 тысяч своих болельщиков. Фото: ФК "Акрон"

4 апреля 2023 года тольяттинский «Акрон» сенсационно обыграл в гостях московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Рассказываем, что произошло после «Динамо» - «Акрон» 4 апреля 2023.

Пророчество и афоризм от губернатора

Матч на «ВТБ-Арене» посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, он предсказал исход еще до стартового свистка.

- Я сразу, как сюда вошел, сказал: «Победим в серии пенальти», - заявил губернатор.

Глава региона афористично ответил на вопрос о сравнении двух команд Самарской области, продолжающих выступление в Кубке России.

- «Крылья» будут сбивать, а «Акрон» - добивать, - метко сформулировал Дмитрий Азаров.

Эти слова точно описали ситуацию в Кубке России. «Крылья Советов», обыграв «Динамо» в Пути РПЛ, отправили его в нижнюю сетку, где «Акрон» окончательно выбил бело-голубых из турнира.

Впрочем, две команды из Самарской области могут встретиться друг с другом в этом розыгрыше Кубка. Есть три варианта развития событий.

Нервный срыв

Для «Динамо» и его болельщиков это тем обиднее, что им не удалось добиться успеха в год 100-летия клуба. Не у всех выдержали нервы.

В частности, нападающий Федор Смолов назвал одного журналиста «клоуном» в ответ на напоминание о том, что он обещал болельщикам Кубок в этом году. А спортивный директор Желько Бувач на вопрос о возможной отставке главного тренера Славиши Йокановича заявил: «Этот вопрос такой же глупый, как и ты».

Пресс-службе «Динамо» пришлось извиняться за эти слова, а сам Йоканович на послематчевой пресс-конференции заявил, что вопрос его отставки следует адресовать руководству клуба.

Дух помогает

Главного тренера «Акрона» Евгения Калешина журналисты проводили с пресс-конференции аплодисментами.

- «Динамо» играло лучше, намного лучше, но мы превзошли соперника в желании добиться результата, в сплоченности и духе. Дух помогает тем, кто готов оставить на поле все силы. Мы понимаем дополнительную ответственность, так как мы представляем не только себя, не только город, регион, но и всю Первую лигу. Наш турнир не так хорошо освещается, многие не знают, что кроме Москвы и Питера, в других городах тоже есть футбол. Наверное, нормальная у нас лига, хорошо мы работаем, раз мы здесь, - рассуждал Евгений Калешин.

«Будем по Москве идти»

Во втором этапе полуфинала Пути регионов «Акрон» встретится в Жигулевске с одним из двух неудачников полуфинала Пути РПЛ. Это будет или московский «Спартак», или победитель пары ЦСКА - «Крылья Советов» (матч состоится 5 апреля в 19.30 по московскому времени на столичной «ВЭБ-Арене»).

Признанный лучшим игроком матча с «Динамо» голкипер Сергей Волков заявил, что предпочел бы вновь встретиться с каким-то из московских клубов. В весенних стадиях Кубка России «Акрон» последовательно обыграл столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

- Давайте московские команды, будем по Москве идти. Не потому что со столичными командами, нам не будет легко ни с кем. Мы просто наслаждаемся тем, что мы здесь, - приводит «Матч ТВ» слова тольяттинского вратаря.

Свой успех в серии пенальти Волков объяснил хорошей подготовкой со стороны тренерского штаба.

- Да, тренеры изучали перед игрой, кто как у соперников бьет пенальти. Они — молодцы. А я просто делал свою работу, - скромничал герой матча.

Жеребьевка следующих стадий Кубка России в Пути РПЛ и Пути регионов состоится 6 апреля в 23 часа по самарскому времени.