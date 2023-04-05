«Пусть сама решает, рожать или нет»: самарцы оценили идею запретить образы бездетных семей в рекламе

Журналисты «КП-Самара» вышли на улицу и пообщались с жителями города Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В апреле 2023 года депутат ГосДумы Дмитрий Гусев предложил запретить использовать образы бездетных семей в рекламе в России. Парламентарий уверен: у женщин при виде счастливых пар с детьми возникнет желание стать матерью. Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с самарцами и узнали, что они думают по этому поводу. Считают ли этот законопроект разумной идеей?

«Женщинам, которые не могут иметь детей, тяжело и без этого»

Погода в середине рабочей недели выдалась чудесная. Столбик термометра добралась почти до +20 градусов. Мы решили отправиться на самарскую набережную. И не зря. Удалось собрать полный букет мнений. Вот, например, молодая парочка на один и тот же вопрос ответила совершенно по-разному.

Некоторые респонденты уверены, что показывать детей нужно чаще и любая женщина должна продолжить свой род Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

-Пускай показывают. А что такого? Кому дети мешают?, - без раздумий и с полной уверенность высказался парень.

А вот его спутница сразу вспомнила о тех семьях, для которых дети — больная тема. Ведь не все бездетные пары называют себя новомодным термином «чайлдфри». Некоторые просто не могут забеременеть.

-Я думаю, наверное, это все-таки неправильно. Для девушек, у которых с вопросом зачатия есть проблемы, такие рекламы будет лишним ударом. Мол, не рожаешь — не полноценная. Им ведь тяжело и без этого.

«А станут ли они рожать из-за этого?»

Еще одна самарчанка посчитала, что за женщин решать никто не должен. Желание иметь ребенка должно появиться без внешнего давления.

-Рано или поздно любая девушка задумается об этом вопросе, а если она насмотрится на все эти счастливые картинки и последует примеру катеров из рекламы, то нет гарантии, что она и ребенок будут счастливы. Женщина должна быть морально и материально готова к пополнению.

Многие самарцы считают неправильным показывать в рекламе только образы семей с детьми Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Своим мнением поделился и мужчина лет 30. Если смутило само предложение парламентария. Проще говоря, самарец сомневается в его эффективность.

-А станут ли они рожать из-за этого? Сейчас молодежь больше хочет посвятить время себе и второй половинке. Сложный вопрос.

«Всем рекомендую. Не затягивайте»

Старшее поколение считает, что семьи с детьми с рекламе — идея хорошая. А уж рожать или не рожать думать нужно головой.

-Почти все женщины хотят ребенка, но есть и те, кто планируют все жизнь посвятить себе. Это дело каждого.

Желающих поделиться своим мнением мы нашли на Самарской набережной Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

На пути нам попалась милейшая молодая пара. Девушка, кстати, в положении. Во мнениях супруги сошлись.

-Это правильная идея. Дети — это классно. Мне нравится быть в положении. Всем рекомендую. Не затягивайте.

-Согласен. Здорово, если будут показывать семьи с детьми.