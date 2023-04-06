Гленн Бейл прокомментировал исход матча по-русски. Фото: ПФК ЦСКА

5 апреля 2023 года «Крылья Советов» обидно уступили в самой концовке кубкового матча с ЦСКА. Рассказываем, что произошло после матча.

Бейл: просто извините

Голландский защитник «Крыльев» Гленн Бейл, чей автогол на 92-й минуте принес победу ЦСКА, сразу после матча выложил короткое видеоселфи из раздевалки в своем телеграм-канале.

- Просто извините, - был крайне лаконичен Бейл.

Чуть позже, в микст-зоне он нашел в себе силы поговорить с журналистами. На хорошем русском языке голландец описал событие, приведшее к поражению.

- Там был прострел, не помню, кто делал, потом рикошет, мяч попадает мне в колено... П… - заключил Бейл, продемонстрировав, что освоил все стили и лексические пласты русского языка, в том числе и те, что емко описывают ситуацию краха.

Цыпченко: судья не дал произвести замены

Форвард «Крыльев» Дмитрий Цыпченко обратил внимание на судейство в этом матче.

- В компенсированное время, как раз перед голом, у нас уже были готовы замены. И было две паузы, в которые их можно было бы произвести, но судья почему-то не дал их сделать. А перед голом нашего игрока откровенно толкают в спину — свисток молчит. Очередные вопросы к судейству, - сказал Цыпченко.

Ломаев: может, стоит сходить в церковь

Голкипер «Крыльев» Иван Ломаев отметил, что ситуация с судейством вызывает вопросы не только в этом матче.

- Нас, кажется, в этом году хорошо судили только в одном матче — домашнем с «Динамо». После этого постоянно — голы отменяют, «сажают на карточки»… Но пенять на судейство — удел слабых, надо самим забивать свои моменты, - сказал Ломаев.

Вратарь не исключил, что ситуацию нефарта, возможно, имеет смысл поправить походом в церковь.

- Помню, у нас была история в «Чертаново», когда мы боролись с «Казанкой» за выход из второй лиги в первую и, кажется, три матча не могли выиграть, шли на втором месте. Сходили всей командой в церковь, и после этого у нас поперло. Так что, может, и сейчас стоит это сделать, - рассуждал Ломаев.

Осинькин: не знаю, что делать с невезением

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции тоже говорил о нефарте.

- Почему у нас в Кубке получается лучший результат, чем в чемпионате? Я не думаю, что есть объективные причины. Уже устал говорить одно и то же в который уже раз, но вновь приходится отмечать просто какое-то фатальное невезение. Матчи, в которых у нас в три раза больше моментов, чем у соперников, мы не просто играем вничью, мы их проигрываем. А уж игры, где более-менее равное соотношение сил, мы, по-моему, проиграли все. Как мы на это можем повлиять? Но в любом случае мы должны найти причину и исправить ситуацию, - заявил Осинькин.

Шитов: надо забить один-другой гол, и «фарт» придет

Нападающий «Крыльев» Владислав Шитов уверен, что ситуацию «нефарта» можно изменить, просто забив раз или два.

- У нас есть игра, нужно просто забить один-другой гол, и появится и уверенность, и фарт. Конечно, пропускать в самом конце неприятно. Там Гленн даже не видел мяча, сделал движение по инерции. Но у нас есть еще один шанс, значит, будем пробиваться через Путь регионов. А в чемпионате, если будем продолжать так играть, обязательно придут голы и очки, и в стыковые матчи, уверен, мы не попадем, - поделился своими мыслями Шитов.