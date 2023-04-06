«Кошелев-Проект» дарит большие скидки на однокомнатные квартиры в ЖК «Видный-2»

На однокомнатные квартиры в ЖК «Видный 2» действуют скидки Фото: Кошелев-Проект

Практически для каждого из нас приобретение собственного жилья является одним из самых важных этапов в жизни. При выборе квартиры каждый покупатель руководствуется своими критериями отбора: для кого-то важна инфраструктура, другому важнее планировка.

«Кошелев-Проект» всегда идет на встречу своим покупателям и предлагает скидки до 343 000 рублей на 1-комнатные квартиры в первой очереди ЖК «Видный 2».

Квартира с удобной и современной планировкой, благоустроенный двор с детской площадкой, комфортный подъезд с лифтом-мечта для молодой семьи.

А для того, чтобы мечты стали реальностью АО «Кошелев-Банк» предлагает специальную программу с использованием материнского капитала без привлечения собственных средств, а также фиксированной ставкой 7% на весь срок кредитования.

Записаться на знакомство со своей новой квартирой можно по телефону 8 (846) 331-3000, на сайте https://koshelev-proekt.ru/ или в офисах продаж «Кошелев-Проект».

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