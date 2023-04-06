Детский летний отдых в Самаре 2023: как купить льготную путевку ребенку и сколько это стоит

Больше 43 тысяч детей из Самарской области смогут отдохнуть в местных летних лагерях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году свыше 43 тысяч детей из Самарской области смогут отдохнуть в местных летних лагерях. Рассказываем о детском летнем отдыхе в Самаре в 2023 году, как купить ребенку льготную путевку в лагерь и сколько это стоит.

Как забронировать путевку в лагерь в Самарской области в 2023 году

Если ваш ребенок входит в категорию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, то для получения путевки для него необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Как и прежде, такие путевки предоставляются бесплатно.

Остальные категории детей могут получить путевку, которую их родители забронируют и частично оплатят. Это нужно сделать на социальном портале suprema63.ru. Бронирование будет длиться три дня - с 20 по 22 апреля 2023 года.

Бронирование доступно только тем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Рекомендуется сначала авторизоваться на нем, а потом заходить на suprema63.ru. После завершения бронирования на указанную вами электронную почту поступит PIN путевки (извещение о бронировании и квитанция). Оплатить взнос можно в любом отделении банка, на почте, на сайте лагеря или туроператора.

Важно - в течение семи дней с момента подачи электронного заявления необходимо предоставить в комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) по месту своего жительства или МФЦ пакет необходимых документов. Если вы этого не сделаете, ваша бронь слетит!

Оформить и получить льготную путевку с частичной оплатой за счет средств областного бюджета можно только один раз в течение летнего периода.

Сколько стоит путевка в детский лагерь в Самарской области в 2023 году

Стоимость путевки в санаторный лагерь, которая покупается в рамках госконтракта, составит 27 055 рублей, а в летний загородный лагерь - 20 853 рублей.

Родителям придется заплатить от 40 до 50% от общей стоимости выбранной путевки. Величина взноса зависит от типа учреждения и условий комфортности. В этом году от 8 341 до 10465 рублей придется доплатить за летние лагерея и 13 527 рубля - за санаторные лагеря с оказанием оздоровительных услуг.

В каких лагерях можно отдохнуть в Самарской области в 2023 году

В 2023 году для отдыха детей доступны 45 организаций. Полный реестр оздоровительных учреждений Самарской области смотрите здесь.

Продолжительность смены - 21 день. Заезд всех детей в лагерь осуществляется в один день, заезд на второй и последующие дни не допускается.

956-02-84 - телефон горячей линии по вопросам организации детского летнего отдыха в Самарской области.