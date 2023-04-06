«Чудом нашел дорогу домой»: в Самарской области спасли шарпея, которого предала хозяйка

Шарпея по кличке Каспер привезли к приюту для животных и оставили у ворот.

В феврале 2023 года зооволонтеры Самарской области забили тревогу в социальных сетях.

«Шарпей бегает один по улице, без ошейника и явно ищет хозяина», - пестрили все паблики региона.

Пес осиротел в 2022 году, потеряв единственного хозяина. На свое попечительство Каспера забрала мама погибшего, но в возраста не смогла ухаживать за шарпеем должным образом. С малышом пришлось расстаться.

На объявление быстро откликнулась девушка. Каспер (так зовут шарпея) переехал к новой «маме» в Тольятти.

Сердце чуяло неладное

- В ноябре прошлого года в нашем доме на первом этаже поселились новые жильцы. Девушка с собакой, красивым шарпеем. Поначалу все было спокойно, но со временем мы с соседями стали замечать, что пса не то чтобы не выгуливают, его просто выпускают из дома погулять в одиночку. Несколько раз я находила его ночью одного у подъезда, - вспоминает волонтер Ольга.

Были у соседей и другие вопросы к новой соседке. В частности, к ее образу жизни.

- С самого начала я чувствовала, что что-то произойдет. С девушкой лично я знакома не была, но из-за того, что сама занимаюсь волонтерской деятельность, знала, что она находится в черном списке у волонтеров. Сердце не давало успокоится, несколько месяцев я осторожно следила за ситуацией, - признается Ольга.

Чудом вернулся домой

- В один из дней я наблюдала картину, как девушка, вместе с шарпеем садиться в машину к парню, и они все куда-то уезжают. В этот же день я вижу пост в интернете «Шарпей без ошейника, явно ищет хозяина». Фотографии поначалу не было, но я сразу поняла, что это Каспер. Пока искала пса через волонтеров, наступил вечер, и я услышала знакомый лай в подъезде. Спустившись на первый этаж, обнаружила Каспера, лежащим на одеялке, который ему постелила одна из соседок. Пес каким-то чудом запомнил дорогу и сам вернулся домой.

Как оказалось, новая хозяйка бросила Каспера рядом с приютом для животных «Добрый дом» на окраине Тольятти. Волонтеры не смогли забрать у нее пса из-за отсутствия мест в приюте, поэтому девушка оставила его одного на улице в наморднике вместе со всеми его вещами: ошейниками, мисками и поводками.

Волонтер предполагает, что когда пес оказался один в незнакомом месте, то испугался и рванул куда глаза глядят. Сотрудники приюта просто не успели среагировать, т.к. никто не ожидал, что собаку могут просто так бросить у ворот.

- Как только пес вернулся на порог нашего дома, я сразу же ринулась писать посты с просьбами о передержке. Повезло, что достаточно быстро откликнулся мужчина, - вспоминает Ольга.

Светлое собачье будущее

Несчастный шарпей сильно натерпелся за свою собачью жизнь, из-за этого пес с подозрением относился к людям, лаял, не подпускал к себе. Перед тем как забрать Каспера домой, в Самару, новому хозяину пришлось завоевать доверие пса. Спустя долгую прогулку, онивместе отправились в светлое будущее.

- Сейчас Каспер живет счастливой собачьей жизнью в Самаре. Новый хозяин иногда присылает мне фотографии и рассказывает забавные истории из их жизни, например, как пес капризничает, пока принимает ванну, - с улыбкой рассказывает Ольга.

Каспер больше не боится людей, ни на кого не лает и живет в любви.