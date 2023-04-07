Площадь пожара составила 20 квадратных метров
Фото: скриншот с видео
Днем в пятницу, 7 апреля 2023 года, на Московском шоссе в Самаре произошел пожар. Загорелась шиномонтажная мастерская около ТРК «Эль Рио». Клубы черного дыма были видны издалека. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Пожар в шиномонтажке прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 13:10. Вскоре пожарные уже были на месте.
Клубы черного дыма были видны издалека / Фото: samara.dtp.official
— Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 13:23. Привлекались 9 человек и две единицы техники, — сообщили в МЧС.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причина ЧП пока неизвестна. Однако, по словам самих сотрудников шиномонтажной мастерской, все могло случиться из-за окурка — якобы кто-то неправильно его потушил. Сначала загорелся биотуалет около здания сервиса, а потом пламя перекинулось на стену постройки.
Очевидцы сняли пожар в шиномонтажке около ТРК «Эль Рио» 7 апреля 2023 года на видео. На кадрах видны яркие языки пламени. Что интересно, рядом с шиномонтажкой стоит автомобиль, которому меняют колесо. Так что пожар пожаром, а работу все равно выполнять нужно.
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