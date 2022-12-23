Волгафест, Студвесна и новая развязка: известные самарцы рассказали, чем запомнился им 2022 год

2022 год запомнился самарцам яркими событиями. Фото: Михаил Гусев

Конец года - время поводить итоги и вспоминать самые яркие события прошедших 12 месяцев. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась наша страна, 2022й принес Самаре и немало хорошего. Известные самарцы рассказали журналисту «КП-Самара», чем им запомнился 2022 год.

Константин Титов, экс-губернатор Самарской области:

- Меня радует несколько событий. Во-первых, это новая развязка на улице Советской армии и Ново-Садовой. На мой взгляд, это очень интересная позиция для развития улицы и взращивания хорошей городской структуры. Также меня очень поразил своей красотой летний фестиваль Волгафест. Безусловно, приятно осознавать, что самарские граждане живут такой увлекательной жизнью.

Павел Покровскй, член Общественной палаты Самарской области:

- Больше всего мне откликнулось событие, связанное со студенческой весной. Несмотря на то, что я давно не студент, это все равно является очень важным для меня: благодаря Студвесне, Самара на неделю стала молодежной столицей России! Это событие говорит о том, что мы развиваемся в позитивной экономике завтрашнего дня.

Елена Ползикова, руководитель литературно-драматической части «СамАрта»:

- Для меня самым ярким событием является открытие новой экспериментальной площадки «свободная сцена». Мы превратили зрительское фойе в сценическое место, с прямым взаимодействием с посетителями. Сейчас театр находится на реконструкции, функционирует только одна сцена на 380 мест. Так что открытие новой площадки для нас - как глоток воздуха.

Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ общественной палаты Самарской области: - Первое, что приходит в голову – события, связанные с рассмотрением наших инициатив. Мы долго к этому шли и в этом году были рассмотрены три наших предложения. Станет возможно открытие счетов на текущий ремонт многоквартирных домов и изменение в налоговом кодексе. Также уже 1 марта следующего года вступит в силу корректировка платы за вывоз коммунальных отходов.

Елена Алексеева, директор кризисного центра «Ты не одна»:

- В 2022 году мы выиграли президентский грант. Еще в этом году министерство соцдемографии облегчило нам жизнь: теперь нам компенсируют не только аренду, но и коммунальные услуги.