В парке Гагарина открылась выставка «Фестиваль волшебных фонарей»

Фото: Жанна Шаталина

В парке Гагарина в Самаре по вечерам начинается настоящая сказка: здесь зажигаются 230 световых арт-объектов фестиваля «Волшебные фонари». Он уже покорил крупные города мира, России и СНГ, побывав в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и других. Теперь насладиться яркой красотой могут жители и гости областной столицы.

«Фестиваль волшебных фонарей» — это несколько десятков световых инсталляций, созданных по мотивам русских и мировых сказок. Здесь можно увидеть Кощея Бессмертного, Русалочку, волшебные цветы и многих других любимых персонажей. Рядом с инсталляциями стоят таблички с QR-кодами, отсканировав которые можно послушать сказку и скачать ее.

Фото: Жанна Шаталина

Организатор выстаки Лидия Никищенкова рассказала, откуда возникла идея создать такой фестиваль:

- Идея пошла от древней китайской традиции зажигать такие фонари, подобные инсталляции там очень популярны. Мы же хотели ее трансформировать под наши и зарубежные сказки. Обратились к российским и белорусским мастерам, которые изготовили арт- объекты. Все представленные экспонаты сделаны вручную. Внутри - сложная конструкция, снаружи - вручную раскрашенный фонарь.

Для создания инсталляций использовались сотни метров атласной ткани, тысячи диодных лампочек и километры светодиодной ленты. Фонари не боятся непогоды, они будут радовать посетителей выставки и в снегопад, и ясную морозную погоду.

Фото: Жанна Шаталина

Начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий «Парки Самары» Алексей Пецин уверен, фестиваль будет востребован у самарцев:

- Мы вынашивали эту мечту с прошлого года. Такого плана развлечений в зимнюю пору нам как раз не хватало. Фестиваль завершил картинку. К атрибутам активного отдыха: колесу обозрения, горкам и катку добавилась возможность провести время еще и эстетически, посетив фестиваль. Уверен, что та сказочная атмосфера, которая присутствует на выставке, полюбится посетителям парка.

Увидеть огромную голову Черномора, сделать незабываемую фотографию в светящихся арках, постоять у дома Бабы Яги можно будет до 12 марта. Выставка работает в будни с 18 до 22 часов, пятница-воскресенье - с 17 до 22 часов. Выходной день - понедельник.