Под потолком – гирлянда, в мешке – конфеты: в Самаре новогодний таксист поднимает настроение пассажирам

Евгений решил подарить своим пассажирам праздничное настроение. Фото: личный архив

В областной столице появился настоящий помощник Деда Мороза. Волшебник по имени Евгений работает в такси и дарит своим пассажирам новогоднее настроение. Жители Самары добираются до нужного места, словно на санях главного героя зимы. Волжане рассказали о мужчине в социальных сетях. Журналист «Комсомолки» пообщалась с Евгением Титаренко и узнала, как ему удается сохранить веру в чудо и передавать ее другим.

Сменил сковородки на руль

Самарец работает в такси уже около года. Раньше Евгений трудился шеф-поваром, но решил сменить сковородки и ножи на руль. Ему по душе кататься по родному городу и общаться с людьми.

- Чаще всего работаю по вечерам, в позднее время можно подзаработать побольше. Конечно, беру и выходные дни, - рассказывает житель Самары.

По словам Евгения, в любой работе есть нюансы, но к каждому делу он старается подходить с энтузиазмом.

В праздничном такси и ехать приятнее! Фото: личный архив

- У нас есть рабочий чат с коллегами. Очень часто водители такси пишут негативные отзывы про пассажиров, жалуются на ужасное поведение людей. Скажу честно, мне такие клиенты не попадались. Я всегда стараюсь найти общий язык с каждым, - поделился с журналистом «КП-Самара» Евгений. - Например, если человеку хочется поговорить — с удовольствием поддержку беседу. Могу и помолчать, если чувствую, что это необходимо.

С возрастом новогоднее настроение теряется

Идея украсить машину к Новому году пришла в голову креативному водителю случайно.

- Мы с детьми мастерили ночник из гирлянды, которая работает с помощью кабеля USB. Я вдруг подумал, а почему бы не повесить такую же на автомобиль, розетка же не нужна, - говорит Евгений. - Захотелось порадовать людей. Ведь с возрастом новогоднее настроение теряется. У меня получилось это исправить.

На одной гирлянде мужчина решил не останавливаться. Подголовники сидений он нарядил красными колпаками, а на потолке развесил шары. В автомобиле нашлось место даже для елочки. Ну, и куда же без конфет.

Евгений не пожалел сил на украшение такси. Фото: личный архив

- Накупил разных сладостей и раскидал их по подарочным мешочкам. Каждому пассажиру предлагаю угощения. Кстати, плейлист в машине у меня тоже новогодний. Все, как надо.

Такой подарок жители Самары оценили сразу. Салон автомобиля не оставляет равнодушным никого. Каждый клиент после поездки одаривает Евгения словами благодарности.

-Все было не зря. Мои пассажиры фотографируются, снимают видео и отправляют своим друзьям. Даже взрослые серьезные мужчины не могут устоять — улыбаются и радуются, словно дети. Это здорово, - смеется Евгений Титаренко.

Конечно, такое отношение к работе и доброта к людям сказались на заработке.

- Получаю только хорошие отзывы, клиенты оставляют большие чаевые. По данным сервиса такси, я попал в число лучших водителей.

«Она еле сдерживала слезы, поэтому я предложил ей конфет»

Евгений разъезжает по Самаре на белой Lada Vesta. Прошло около двух недель, как салон отечественного автомобиля стал порталом в настоящую сказку. За все это время у Евгения было много интересных знакомств, но в душу волжанину запал один случай, о котором он рассказал журналисту «КП-Самара».

- Как-то ко мне в машину села девушка. Я сразу понял, что она была чем-то сильно расстроена — еле сдерживала слезы. Конечно, я не стал расспрашивать, что случилось, это как-то неэтично. Поэтому просто предложил ей конфет, - вспоминает таксист. -У нас завязалась легкая беседа, пассажирка немного отвлеклась от своих проблем, разглядывала салон. Помню, когда она выходила из машины, на ее лице проскользнула улыбка. Это так ценно, что я смог хоть как-то поддержать человека.

«Волшебство есть в каждом, только копать нужно глубже»

Еще Евгений — примерный семьянин. Красавица-жена Мария и двое маленьких детей поддерживают главу семейства во всем. Мужчина много работает, чтобы малыши и дама сердца ни в чем не нуждались. Поэтому Евгения можно будет встретить на самарских дорогах и в новогоднюю ночь.

- Уже давно решил, что выйду в ночную смену. Конечно, перед этим встречу Новый год с семьей. Хочу поздравить всех с наступающим праздником. Желаю всем людям быть чуть добрее друг к другу. Надеюсь, каждый верит в новогоднее волшебство, оно внутри нас. Главное — копнуть поглубже.