Кондиционеры и зарядки для гаджетов: какие трамваи привезут в Самару из Белоруссии

Вот такие трамваи приедут в Самару из Белоруссии. Фото: https://holdingbkm.com/

В 2023 году общественный транспорт Самары пополнится 12 новыми трамваями белорусского производства. Журналист «КП-Самара» выяснил, как будут выглядеть новые вагоны и чем они будут отличаться от своих собратьев, уже колесящих по городу.

Вагоны-«одиночки»

Судя по информации на сайте госзакупок, в трамвайный парк Самары прибудут вагоны модели АКСМ/БКМ-811 произведенные в Белоруссии, на предприятии «Белкоммунмаш». В городе на маршрутах уже работают 9 вагонов-«одиночек» этого производителя, они имеют бортовые номера от 929 до 937.

Эти вагоны - модели АКСМ-62103 - выпущены в 2012-2013 годах и уже морально устарели. Они имеют только частично низкий пол в середине салона и очень высокий подъем в переднюю и заднюю части. На сленге транспортников такой тип подвижного состава именуется «корытом».

Дверей будет больше

Ожидаемая в 2023 году в Самаре модель АКСМ-811 — это первый полностью низкопольный белорусский трамвай. В отличие от своих предшественников, «811-е» имеют не три, а четыре двери. Кроме того, в вагонах предусмотрены USB-разъемы для подзарядки гаджетов, кондиционеры, восенмь камер видеонаблюдения, автоинформаторы, электронные табло.

В салоне предполагается 35 мест для сидения плюс одно место для крепления инвалидной коляски.

Как подсчитали эксперты портала «Транспорт в России», прибытие новых вагонов позволит снизить средний возраст самарских трамваев с 35 до 34 лет.