Прививка от клещевого энцефалита в Самаре: когда и где делать, противопоказания, сколько стоит

Сезон клещей уже начался. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещевой энцефалит – опасное заболевание, поражающее центральную и периферическую нервную систему. Оно может привести к параличу и смерти. Переносчиками являются иксодовые клещи. Самой надежной защитой от недуга является вакцинация. Рассказываем, где в Самаре можно сделать прививку от клещевого энцефалита, есть ли противопоказания и сколько это стоит.

Как делают прививки от клещевого энцефалита в Самаре

Есть две схемы вакцинации от клещевого энцефалита. Общепринятая проводится двукратно с минимальным интервалом между первой и второй прививками в 1-7 месяцев и ревакцинацией через год. Последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года.

Экстренная схема включает в себя две дозы с перерывом в 14 дней и так же ревакцинацией через один год. Затем прививку нужно обновлять каждые три года. Максимальный срок действия вакцины - 5 лет. Но врачи все же рекомендуют прививаться каждые три года, особенно если вы находитесь в зоне риска.

Прививки сегодня можно проводить в любое время года, а раньше их рекомендовали делать только осенью.

Профилактическую прививку можно ставить, начиная с трех лет. Она необходима туристам, дачникам, людям, работающим в лесу или на сельхозугодьях.

Где в Самаре можно сделать прививку от клещевого энцефалита

Защититься от клещей в Самаре можно бесплатно по ОМС, обратившись в поликлинику по месту жительства. Как сообщает ресурс prodoctorov.ru, вакцинироваться от страшной болезни можно в 28 частных клиниках города, в том числе и детских. В них стоимость вакицины варьируется от 750 до 1550 руб.

Противопоказания к применению вакцины от клещевого энцефалита

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Прививки делают не ранее чем через месяц после выздоровления;

- хронические заболевания в стадии обострения;

- аллергические реакции в анамнезе на пищу (особенно белок куриных яиц), лекарства;

- бронхиальная астма, системные заболевания соединительной ткани.

- тяжелая реакция (температура выше 40 градусов, отек более 8 см в диаметре в месте введения вакцины) или осложнение на предыдущую дозу вакцины;

- беременность.