«Не нашли на рабочем месте»: в самарской колонии-поселении недосчитались осужденного

В Самаре разыскивают сбежавшего из колонии-поселения осужденного вора. Фото: УФСИН по Самарской области

Сотрудники УФСИН России по Самарской области в начале апреля 2023 года недосчитались одного из осужденных в колонии-поселения №27. Сейчас правоохранительные органы бросили все силы, чтобы найти мужчину и вернуть его в исправительное учреждение. «КП-Самара» стали известны подробности произошедшего.

- 5 апреля 2023 года сотрудниками колонии-поселения № 27 УФСИН России по Самарской области был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного. В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Самарской области и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного, - сообщили сотрудники федеральной службы исполнения наказаний региона.

33-летний Родион Дунаев попал в колонию-поселения №27 на Измайловском переулке, 10 в Самаре после приговора суда. Мужчину приговорили к сроку в исправительном учреждении по статье 158 УК РФ «Кража». Родион отбывал наказание и работал, но однажды мужчину не обнаружили на рабочем месте и забили тревогу.

- В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи, - объяснили представители ведомства.

Родион Дунаев пропал из поля зрения правоохранителей и сейчас объявлен в розыск. Сотрудники УФСИН России по Самарской области просят горожан быть внимательными и при получении какой-либо информации о местонахождении преступника, сообщить по телефонам: 8 (846) 339-38-00, 8 (846) 261-61-54, 02, 112.

Приметы:

Рост 170 см, волосы короткие, русые, был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, черные брюки, черные кроссовки.

Стоит отметить, что теперь осужденному грозит существенная прибавка к сроку заключения. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденного могут лишить свободы по уголовной статье вплоть до 4 лет.

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