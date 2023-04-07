«Есть средства и получше»: самарцы рассказали о своем отношении к косметологическому омоложению

Большинство опрошенных самарцев за естественную красоту. Фото: Иван ВИСЛОВ

7 апреля во всем мире отмечают День здоровья. В честь него мы решили спросить у самарцев, а что выберут они – естественное старение или поход к косметологу. Равна ли красота здоровью? Разбираемся.

Прекрасны в любом возрасте

Погода хорошая, значит надо идти на набережную. Эта самарская аксиома работает всегда – вдоль Волги гуляли парочки, женщины с детьми, компании молодых людей. Первой мы подошли к милой беременной молодой женщине

- Я за естественность, - очаровательно улыбнулась будущая мама.

Другого ответа мы и не ожидали. Молодые и красивые и не думают о косметологии, а что скажут люди постарше?

- Вмешательства я отвергаю, - отрезала самарчанка, к которой мы подошли следом. - Я предпочла бы здоровый образ жизни: фитнесс и спортзал дают хорошие результаты.

Парни против морщин

А что думают по этому поводу мужчины? Выискиваем их на набережной – вон отличный кандидат, молодой волжанин идет прямо к нам.

- Я за косметологию, - уверенно отвечает нам молодой человек. – Классно же выглядеть моложе своих лет.

Ого! Мы с коллегой такого ответа не ожидали, даже чуть-чуть расстроились: неужели современные парни не воспринимают естественную красоту? Тут не только профессиональный интерес, но и личный.

- Я за естественное старение. Все должно быть вовремя, - развеял наши тревоги другой молодой человек.

Ура! Можно спокойно взрослеть и стареть и не бояться появления первых морщинок и седых волос. А что выберете вы: естественное старение или обратитесь к косметологу? Присоединяйтесь к обсуждению в нашей группе ВКонтакте или в канале в Дзене.