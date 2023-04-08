«Громко мяукала и просила о помощи»: в Тольятти неравнодушные люди сняли котенка с верхушки ели

В Тольятти альпинист спас котенка с высокого дерева Фото: Предоставлено "КП"

Жители Тольятти обнаружили за окном котенка. Малыш по непонятным причинам оказался на верхушке высокой ели. Усатый громко мяукал. Видимо, просил о помощи. Неравнодушные жильцы многоэтажного дома пытались достать животное самостоятельно, но попытки не увенчались успехом. Тогда на помощь пришел местный супергерой. Альпинист Кирилл забрался на самый верх и спас котенка. Сейчас интернет-пользователи ищут семью полосатой мордашке.

«Смастерили мост из гардины»

Все случилось в четверг 6 апреля в Тольятти. Жильцы многоэтажного дома услышали за своим окном кошачий плач. Оказалось, маленькая кошка застряла на верхушке ели.

- Она громко мяукала и просила о помощи. Мы сразу поняли, что сама она не спустится. Тогда вместе с мамой и отчимом решили помочь ей, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Анна Бухарева.

Целые сутки малышка просидела на верхушке ели Фото: Предоставлено "КП"

Достать кошку с дерева оказалось не очень-то просто. Была ночь. Анна и ее родители смастерили своеобразный мостик, по которому бы животное могло попасть в дом.

- Сначала мы обмотали гардину одеялами и вытащили в окно, но она оказалось короткой.

Отчаиваться тольяттинцы не стали. В ход пошли трубы от пылесоса и деревянные палки. До ели дотянуться все же удалось, но только вот животное испугалось. Кошка продолжала сидеть на дереве.

- Мы подкладывали ей и колбасу, и вискас, но она лишь продолжала мяукать. Где-то час мы пытались ее достать, но все было напрасно.

Никто не отзывался на помощь

Анна всю ночь не могла уснуть и думала о кошке. Девушка быстрее ждала наступления утра, чтобы спасти животное.

- Я опубликовала пост в социальных сетях. Практически сразу на него откликнулось большое количество людей. Многие оставляли контакты спасателей и альпинистов, но на помощь никто не отзывался.

С самого утра Анна обзванивала всех подрядчиков с сайта Авито, но почти все ей отказали.

Парень по имени Кирилл не испугался опасности и взобрался на самый верх

- Спасательная операция опасная, ведь верхушка ели слишком тонкая и могла просто не выдержать веса человека, - объясняет Анна.

Смельчак все же нашелся. К десяти часам утра с Анной связался альпинист Кирилл. Парень пообещал помочь.

- Через полчаса он уже приехал к дому. Внизу соседи растянули плед на случай, если кот начнет падать. Кот мог вырываться и царапаться, - рассказывает жительница Тольятти.

Кошке нужен дом

Когда Кирилл добрался до самого верха дерева, Анна передала ему из окна сумку. Туда спасатель посадил животное и по веревке спустил вниз.

- К счастью, кошка вела себя спокойно и никакой плед не пригодился.

По словам Анны, скорее всего, животное сорвалось с этажа выше.

Сейчас кошке ищут заботливую и любящую семью Фото: Предоставлено "КП"

- Она ухоженная, чистая и без болячек. Точно домашняя. Кто-то говорил, что она свалилась с этажа выше.

Сейчас Анна ищет хозяев чудо-кошке. Девушка поделилась фотографиями полосатой красотки на своей странице в социальных сетях.

- Себе оставить не могу: у нас уже живет кошка. Она очень агрессивная и нового питомца никак не принимает в семью, - вздыхает Анна.

Если вы решили обзавестись усатым другом, то можете написать Анне. Ссылка на ее страницу здесь.