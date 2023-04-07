Добрые дела не стоит делать в тишине

Состоялась презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и паблик-ток о благотворительности.

«Мир неравнодушных людей»— мультимедийная просветительская платформа о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и факты».

Рассказать о проекте собрались представители 100 некоммерческих организаций, принимавших участие в проекте: эксперты НКО из Москвы были приглашены в исторический особняк на Мясницкую, 42, остальные подключались к эфиру онлайн.

Открыл разговор Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце». Он рассказал об истории возникновения проекта и выразил надежду, что таких проектов станет больше.

— Большинство наших спецпроектов социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы — важная миссия СМИ, — говорит Руслан Новиков.

Светлана Горбачева рассказала о том, в чем ключевая задача проекта и как строилась работа над ним.

Читатели, зайдя на сайт, могут подробно узнать о каждом проекте НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. О каждой некоммерческой организации создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

— «Мир неравнодушных людей» — один из проектов, где наша экспертиза сыграла свою роль. Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом деле нужно делать их громко, потому что как еще люди могут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов затронул тему важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора.

— Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает.

От Самарской области в проекте «Мир неравнодушных людей» приняла участие Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер»

Юлия Копылова, председатель самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер»:

«Существуют материалы, как, например, джинсовая ткань, которые можно переделывать, перешивать до бесконечности и получать очень симпатичные вещи. Они найдут новое применение, да к тому же, могут стать отличным подарком. Для нас очень важно, что такими творческими фантазиями можно заниматься всей семьёй, это здорово объединяет».

Сюжет в проекте Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер»: https://nko.aif.ru/projects80.html