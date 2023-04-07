Портрет Ленина не тронут: что станет с музеем Алабина во время и после капремонта

Директор музея имени Алабина Андрей Кочетков выступил в программе "Городская среда" на "Радио КП-Самара". Фото: скрин видео

Главное здание Самарского историко-краеведческого музея имени Алабина в скором времени закроется на капитальный ремонт. Когда это произойдет, что изменится в музее, где и какие выставки будут проходить во время ремонта — обо всем этом директор музея Андрей Кочетков рассказал в программе «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

Публикуем самое интересное из прозвучавшего в эфире.

Когда начнется ремонт музея Алабина и сколько продлится?

- Надеемся, что это все-таки случится в ближайшее время. Мы уже выжали все имеющиеся ресурсы здания в нынешнем виде, и хочется уже преобразить его. По большому счету, главной экспозиции в целостном виде сейчас и нет. Музей переехал в 90-е годы на площади Ленинского мемориала, и выставочные элементы просто наслаивались друг на друга. Хочется создать из всего этого единую историю, которая будет и «инструкцией по применению», и признанием в любви.

На все это потребуется несколько лет. Сначала нужно отремонтировать здание, ему уже совсем скоро, 19 апреля будет 33 года, а потом создать экспозицию, что тоже очень сложно и трудозатратно. Сам ремонт планируется провести за два года, но музей будет закрыт дольше, потому что надо съехать, предварительно все разобрав, потом заехать и построить экспозицию, установить оборудование. Кстати, мы уже начали процесс переезда заранее, чтобы он проходил планомерно, а не хаотично.

Деньги на эти цели в размере 1,2 млрд рублей по нацпроекту зарезервированы, проект капремонта прошел экспертизу, надеемся, что в этом году решение о старте работ будет принято.

Круговой осмотр с начала и с конца

- Нам повезло, что здание изначально было запроектировано как музей, там все было обустроено грамотно, и наша задача — сохранить и вернуть то, что было предусмотрено архитекторами. В частности, хотим возвратить круговой осмотр экспозиции — когда экскурсанты проходят первый этаж, поднимаются на второй и потом выходят в другую дверь. При этом осмотр можно будет начинать как с начала, так и с конца — кому как понравится. Намерены по максимуму сохранить внешний облик, элементы внутренней отделки. В том числе огромный потрет Ленина работы Владимира Замкова — знаменитого художника-монументалиста.

Что-то, конечно, придется менять, но с сохранением облика. Есть проблема с витражами на первом этаже — они сейчас под собственным весом «давятся», нуждается в замене облицовка фасада ракушечником. Понятно, что инженерные коммуникации придется полностью обновить, но какие-то камни, мрамор — хотелось бы сохранить, подчистить, но не менять на новые материалы, благо большинство из этих элементов в хорошем состоянии.

Археологический «ковчег»

- Мы уже получили в свое распоряжение здание бывшего завода и рынка на улице Фрунзе, там теперь наш новый филиал — археологический центр, в сентябре 2023 года он начнет принимать посетителей. И это же здание послужит нам своего рода «ковчегом» на время ремонта — планируется перевезти туда весь музей, и будет какой-то период смешанного использования.

Андрей Кочетков: новое помещение для археологического центра решит проблему размещения фондов на десятилетия вперед Фото: Евгений ЕГОРОВ

Археологический архив — самые объемный и постоянно пополняется, так как проводятся археологические экспедиции, благодаря которым появляются новые экспонаты. Кроме того, нам передадут коллекции Самарского университета и педуниверситета, накопленные за многие десятилетия. Естественно, в бывшем Ленинском мемориале все это хранить просто негде, зато с появлением нового здания мы решим проблему размещения археологических материалов на десятилетия вперед.

Предок на Троицком рынке

- Разумеется, кроме помещений для фондов, в археологическом центре предусмотрены выставочные площади.

Выставка «Лицом к лицу», которая откроется в сентябре, предполагает нетривиальный взгляд на археологию — мы покажем, как менялся в разные эпохи, начиная от каменного века, внешний вид людей, проживавших на наших землях. Это будут не просто бюсты, а изображения, максимально приближенные к достоверной внешности, с фотографической точностью, благодаря цифровым технологиям. Для Самары это будет «революция» в музейном деле.

Такая реконструкция внешнего облика наших предков очень интересна. С одной стороны ведь, на наших территориях был в течение веков постоянно «проходной двор» - разные племена и народы перемещались. А с другой — смотришь вот на такого представителя народности, которой даже названия не знаешь, есть только археологическое название культуры, и кажется, что человека с точно такой внешностью видел вчера на Троицком рынке.

Для еще одной экспозиции из Свияжского заповедника привезем образцы «мокрой археологии». Дело в том, что в обычных грунтах практически не сохраняются изделия и артефакты из дерева, кожи, они истлевают. А в «мокрых» почвах удается откопать такие уникальные находки.

После переезда из основного здания будем думать, какие экспозиции из основных фондов музея демонстрировать. Для музея важно, чтобы во время ремонта он не закрывался для посетителей совсем.