«Бросились на поиски в лес»: пропавшего пятилетнего мальчика в Тольятти помогла найти бдительный кондуктор

На поиски пропавшего малыша бросились родители и неравнодушные горожане. Фото: соцсети

Добрая история произошла в Тольятти 9 апреля 2023. Здесь бдительный кондуктор автобуса помогла найти пропавшего пятилетнего мальчика, на поиски которого бросилось почти полгорода. Рассказываем подробности.

«Внимание, розыск!»

Пятилетний Вася (имя ребенка изменено - прим.ред.) пропал прямо с детской площадки утром 9 апреля 2023. Все произошло в Тольятти.

- Внимание, розыск! Потерялся ребенок на футбольной полянке за Макдональдсом на улице 40 лет Победы, - такие тревожные сообщения появились в городских соцсетях. – Мальчик одет с синюю курточку и шапку в полоску, плохо разговаривает.

Сначала родители и неравнодушные помощники прочесали все окрестности. Потом поиски переместились в лес. Но ребенок как в воду канул.

Тревогу родителям и неравнодушным горожанам добавили появившиеся в пабликах похожие на фейки сообщения о том, что якобы в городе завелись похитители детей, в банде которых состоит и десятилетний мальчик, который заманивает других детей в машины, после чего они пропадают.

Отправился кататься

К счастью, пропавший пятилетка нашелся довольно быстро. Обнаружить попавшего помогла бдительный кондуктор автобуса. Оказалось, что пока родители сбились с ног, разыскивая мальчика в лесу, он просто решил самостоятельно прокатиться на автобусе. Никого не предупредив, Вася пришел на ближайшую остановку, сел в автобус и отправился в большое путешествие по городу. Неизвестно, куда бы завела его тяга к приключениям, если бы не бдительность кондуктора. Увидев одинокого ребенка в салоне, женщина забила тревогу и позвонила в полицию. Правоохранители быстро среагировали, и когда автобус подъехал к следующей остановке, малыша там уже ждали полицейские.

- Мальчика вернули родителям. Противоправных действий против несовершеннолетнего не совершалось, его здоровью ничего не угрожает, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.