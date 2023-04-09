Сняли проклятие: после похода в церковь «Крылья Советов» выиграли в Сочи матч чемпионата России

Фернандо Костанца признан лучшим игроком матча "Сочи" - "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Сочи 9 апреля 2023 года завершился матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным клубом и самарскими «Крыльями Советов». Волжане одержали первую в 2023 году победу в чемпионате — 2:1. Рассказываем, как проходил матч.

Невезение ушло?

В Сочи «Крылья» полетели из Москвы, где четырьмя днями ранее очень обидно проиграли ЦСКА в матче Кубка России. После одной из тренировок большинство игроков команды в праздник Благовещения сходили в православный храм. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин предпочел, чтобы эта тема широко не обсуждалась, заметив, что каждый переживает подобные моменты внутри себя.

Как бы ни было, но полоса невезения, судя по матчу в Сочи, действительно прервалась. Можно даже сказать, что в одном из моментов, напротив, повезло «Крыльям», когда сочинец Нобоа с острого угла попал в штангу ворот Ломаева. А также можно рассуждать о том, что повреждение Солдатенкова и выход на поле с первых минут вместо него Гапонова также оказались на руку самарцев, ведь именно Гапонов открыл счет в этой встрече.

Но обо всем по порядку.

Сарвели против давних знакомых

Первый тайм начался с подавляющего преимущества «Крыльев Советов». Самарцы владели мячом, комбинировали, угрожали воротам, но били до поры до времени не очень точно. Казалось, что это план наставника «Рубина» Курбана Бердыева, рассчитывавшего на контратаки.

И этому нашлись подтверждения. На 12-й минуте экс-самарец Владислав Сарвели едва не открыл счет, пробив головой в самый угол, но блестящий сейв совершил давний партнер Сарвели еще с чертановских времени голкипер Иван Ломаев.

Еще через три минуты Ломаев вновь спас, вытянув из «девятки» мяч после дальнего удара Кирилла Заики. Больше в первом тайме опасных моментов не было.

Забивают защитники

А едва игра возобновилась, Фернандо Костанца мог открыть счет, но мяч после его удара головой вытянул краешком перчаток из нижнего угла голкипер хозяев Денис Адамов. Вскоре Илья Гапонов не попал в створ, но ему удалось отличиться чуть позже.

В результате затяжной атаки «Крыльев Советов» на 52-й минуте Гленн Бейл загрузил мяч к линии вратарской, поборовшийся Роман Евгеньев успел с «ленточки» перевести мяч к противоположной штанге, и Илья Гапонов с пяти метров головой пробил точно — 0:1. В голевой атаке, таким образом, поучаствовало три защитника.

На 64-й минуте Курбан Бердыев поменял почти полсостава — на поле появились сразу четверо новых игроков. Тут же Жоаозинью мог сравнять счет, но не попал в створ. А затем Кристиан Нобоа с острого угла зарядил в штангу.

Игорь Осинькин ответил тройной заменой. И тут же самарцы соорудили второй гол. Юрий Горшков выполнил идеальную подачу на Фернандо Костанцу, и бразилец, который в матче с ЦСКА примерно с той же точки попал в штангу, в этот раз четко уложил мяч в угол — 0:2.

Почти сразу после этого Горшков, потянув приводящую мышцу, вынужден был уступить место на поле Георгию Зотову.

Пропустили, но удержали победу

Последняя десятиминутка превратилась в безудержный навал со стороны хозяев, и на 87-й минуте Кристиан Нобоа, которому в этот день исполнилось 38 лет, сумел на линии вратарской принять мяч, обхитрить Евгеньева и пробить мимо Ломаева — 1:2.

В оставшиеся три минуты и шесть по факту добавленных хозяева грузили мяч в сторону ворот «Крыльев», а самарцы в основном отбивались. На подачу последнего углового пришел голкипер «Сочи» Адамов и даже нанес удар головой, но мимо.

«Крылья Советов» одержали первую победу в матчах чемпионата в 2023 году и прервали полосу невезения. Следующая игра — в субботу, 15 апреля в Самаре с «Химками».