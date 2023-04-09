Сходить в храм посоветовал губернатор: о чем говорили после матча «Сочи» - «Крылья Советов»

Давно мы не видели улыбающегося Игоря Осинькина после матча. Фото: ПФК "Крылья Советов"

9 апреля 2023 года «Крылья Советов» в гостях обыграли ФК «Сочи» со счетом 2:1. Рассказываем, что происходило после матча.

Осинькин: проявили себя мужчинами

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин после матча долго общался с тренерским штабом и некоторыми игроками «Сочи».

- Я очень много времени работал с Сарвели, Маргасовым, Цаллаговым, мне было важно с ними пообщаться, - объяснил Осинькин.

Что касается игры, то, как заметил главный тренер самарцев, он не может быть ею доволен полностью, но все хорошо, что хорошо кончается.

- Я поблагодарил ребят за то, что они смогли выдержать напряжение и проявили себя мужчинами, - сказал Осинькин.

Наставник самарцев признался, что в начале игры опасался, что Фернандо Костанца не «попадет» в игру.

- У него была пара обрезов, но потом он втянулся и заиграл так, как должен. А то, что он участвовал в голевой атаке — ничего удивительного. Фернандо хорошо играет головой, поэтому с удовольствием лезет в такие моменты и знает, как встретиться с мячом, - рассказал Осинькин.

Костанца: готов забивать чем угодно

Сам Фернандо Костанца, признанный лучшим игроком матча, заявил, что не мог упустить хорошую возможность атаковать чужие ворота.

- Я и до этого подключался в атаки, но попадал то в штангу, то в перекладину. Увидев очередную возможность, пошел вперед и наконец забил, - порадовался футболист.

По его словам, он не акцентирует внимание на том, что все три мяча в России забил головой.

- Так получилось, что я пока забиваю только головой. Но главное забивать, я готов делать это любой частью тела, хоть головой, хоть ногой, чем угодно, - признался Костанца.

Бердыев: Нобоа может играть до 40 лет

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев сообщил, что после матча в раздевалке никакого разговора не было.

- Ребята сами все понимают. Нам несвойственна потеря концентрации, но мы допустили это. Замены усилили игру, но не смогли дожать. Обидное поражение, - заметил он.

Бердыев предсказал долгий футбольный век полузащитнику Кристиану Нобоа, которому в день матча исполнилось 38 лет и который отметил эту дату забитым мячом.

- У него много здоровья, думаю, пару лет еще он точно поиграет, - высказался главный тренер сочинцев.

Корниленко: нужно было перетерпеть

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в интервью Metaratings.ru признал, что, помимо тяжелого графика и тяжелых игр, в команде был тяжелый эмоциональный фон из-за серии неудач.

- Но мы были уверены, что свои очки возьмем, одержим победу, потому что игра была, моменты были. Нужно было просто перетерпеть этот момент, - сказал Корниленко.

Бывший форвард не стал акцентировать внимание на том, что оба гола сделали игроки оборонительной, а не атакующей группы.

- Побеждает вся команда и голы забивает вся команда. Все делают свою работу хорошо, особенно когда команда выигрывает, - отметил Корниленко.

Спортивный директор «Крыльев» рассказал, что сходить перед игрой в церковь команде посоветовал губернатор Дмитрий Азаров.

- После одной из игр Дмитрий Игоревич посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу, - цитирует слова Корниленко «Чемпионат».