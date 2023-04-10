«Складывал похоронки стопкой»: Степан Канаев проводил на фронт 10 сыновей, невестку и двух внуков

Егор и Иван Каневы отправились на фронт защищать страну во время Великой Отечественной войны

На выцветших черно-белых фотографиях – семья Степана Афанасьевича Канаева из села Новый Сарбай Самарской области. В страшные годы Великой Отечественной войны он проводил на фронт 10 сыновей, невестку и двух внуков. Домой вернулись только четверо из них. Но память о семье, сделавшей так много для Победы, в селе жива до сих пор. И как минимум половина сельчан по праву гордится родством с Канаевыми.

В первые же дни войны из села забрали на фронт 200 человек

История семьи Канаевых стала известна благодаря усилиям кинельского краеведа и журналиста Людмилы Мельниченко. Именно она впервые пообщалась с представителями этой исконно крестьянской семьи и выяснила поразительные подробности ее истории.

Канаевы всегда были многодетными, но у Степана Афанасьевича Канаева и его супруги Евдокии родилось аж 18 детишек – семья была самой многодетной в селе. Жили дружно, работали справно, на ногах стояли крепко. Но страшные испытания и беды были уже не за горами…

Первый удар потряс семью Степана и Евдокию во время страшного голода в начале 30-х годов. Тогда семья лишилась сразу трех дочерей: Веры и близняшек Афанасии и Надежды. Вскоре в 1933-м, умирает еще одна дочь, Наталья. Всего через два года вслед за дочерьми уходит и их мать, Евдокия. А едва семья оправилась от этих ударов, последовал еще более страшный- началась Великая Отечественная война.

- В первые же дни из Нового Сарбая забрали на фронт более 200 человек, - пишет Людмила Мельниченко. – Среди них оказались и 9 сыновей Степана Афанасьевича: Семен, Илья, Андрей, Михаил, Павел, Евгений, Афанасий, Иван и самый младший, Василий.

Еще через два месяца на фронт забирают десятого сына – Егора, и его юную жену Татьяну, которая работала сельской медсестрой. Они отправились на фронт вместе, в одном эшелоне. По дороге этот эшелон попал под бомбежку. Татьяна погибла практически на глазах молодого мужа.

Сын Степана Канаева - Михаил с женой Пелагеей Дмитриевной, дочерью и зятем

Череда похоронок и взрыв на военном заводе

Эта смерть стала первой в череде похоронок, обрушившейся на семью. В 1941-м семья оплакала Семена и Ивана. За ними, одна за другой, последовали еще шесть похоронок. Степан Афанасьевич лишь молча складывал похоронки стопкой, сил на слезы уже не оставалось. А судьба все продолжала проверять Канаевых на прочность: на военном заводе в Чапаевске при испытаниях новой техники погибает младшая дочка Степана Афанасьевича, Евгения. А ее сестра Елена пропадает без вести на границе с Китаем, куда она уехала с мужем-военным.

В 1942 году на фронт забирают старшего внука Степана Канаева – Ивана, сына Ильи. На тот момент ему едва исполнилось 18 лет. А в 1944-м на войну уходит 17-летний Владимир, сын Семена. Степана Афанасьевича, возраст которого уже перевалил за 70 лет, спасали только неустанные заботы о большой семье – в доме вместе с ним жили четыре невестки, дочь-вдова дочь и 18 несовершеннолетних внуков.

Домой вернулись четверо

Из десяти ушедших на фронт членов семьи Канаевых домой вернулись только четверо. В апреле 1943 года сильно искалеченным, но живым вернулся домой сын Егор. Он воевал стрелком в 214-м стрелковом полку. Тяжелое ранение изувечило его руку, а в легких навсегда остались осколки вражеского снаряда.

Второй оставшийся в живых сын, Михаил, был танкистом. Он воевал под Сталинградом и на Курской дуге, пережил несколько серьезных ранений, но каждый раз из госпиталя возвращался на фронт. Демобилизовался Михаил Канаев только в 1945-м. Домой он пришел на костылях.

Внук Степана Канаева Иван Ильич прошел войну и дожил до преклонных лет. Фото: личный архив героев публикации

Дождался Степан Афанасьевич и старшего внука. Иван воевал на 1-м Украинском фронте, был наводчиком 57-мм пушек. Прошел с боями через Украину, освобождал Польшу, Румынию, Чехословакию и Германию. Последним в 1949 году домой вернулся внук Владимир, которого судьба занесла на Дальний Восток, на советско-японскую войну. Но, к сожалению, деда к тому времени в живых уже не было. Степан Афанасьевич скончался в 1947 году. Ему было 82 года.

Шестиметровый ангел и земной шар в детских руках

Хотя семья Канаевых понесла большие потери во время Великой Отечественной войны, их род не прервался и не угас. И по сей день в селе немало жителей с этой фамилией, а почти половина сельчан находится с Канаевыми в родстве. В прошлом году в Новом Сарбае открыли памятный знак семье Канаевых. На его открытие из разных уголков региона съехались 37 членов семьи. Они почтили память предков минутой молчания.

После установки памятного знака началась разработка памятника семье Канаевых – скульптуры под названием «хранители мира».

- Проект памятника уже готов и прошел общественное обсуждение, - рассказал глава Кинельского района Юрий Жидков на заседании областного оргкомитета «Победа». - Это будет шестиметровая ангелоподобная фигура. А на переднем плане композиции будут изображены фигурки мальчика и девочки, которые держат на руках земной шар. Они будут символизировать борцов за мир. Скульптура – дань памяти о защитниках, отдавших жизнь за мир. В процессе работы над эскизом возникла мысль также увековечить этой скульптурой погибших участников СВО. Вокруг мемориала будет разбит благоустроенный сквер с вечнозелеными растениями как символом вечной памяти и торжества жизни и мира